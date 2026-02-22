وزير الإعلام يبحث مع محافظ إدلب وإعلامييها تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التواصل مع المواطنين

إدلب-سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، سبل تعزيز حضور المحافظة إعلامياً وتسليط الضوء على احتياجات الأهالي وواقع الخدمات والمشاريع التنموية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد في مبنى محافظة إدلب، الاحتياجات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي، مع التأكيد على دور الإعلام في تعزيز الشفافية وفتح قنوات التواصل مع المواطنين.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية الإعلام في المحافظة جلسة حوارية بحضور وزير الإعلام، ضمت كادر عمل المديرية وعدداً من إعلاميي المحافظة، لبحث ومناقشة خطة تطوير العمل الإعلامي فيها.

وتم خلال الجلسة استعراض أبرز الإنجازات التي قامت بها مديرية إعلام إدلب العام الفائت، ومناقشة خطة العام الحالي، إضافة إلى سبل تطوير العمل الإعلامي وتفعيل التنسيق المشترك بين الجهات الإعلامية ووزارة الاعلام.

وأعرب وزير الإعلام في تصريح لمراسل سانا، عن سعادته بزيارة محافظة إدلب التي تتمتع برمزية خاصة خلال سنوات الثورة، مبيناً أن خطة الوزارة القادمة إيلاء الاهتمام الكبير بالبعد المحلي للإعلام بعد إطلاق المؤسسات الوطنية، معتبراً أن العام الفائت كان عاماً تأسيسياً لتطوير عمل المديريات الإعلامية، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة في عملها مختلف عما سبق، من خلال تأطير وتنظيم العمل الإعلامي إلى ما يشبه التأثير والتواصل مع المجتمع بشكل كامل.

وأشار المصطفى إلى أنه تم في الجلسة استعراض إنجازات المديرية خلال العام الفائت وبداية العام الحالي، والتأكيد على أهمية تعزيز وتفعيل التعاون الإعلامي بين مديرية الإعلام ومؤسسات الدولة كلها، لافتاً إلى أن مديريات الإعلام في كل محافظة تخدم المؤسسات الإعلامية كلها، سواء العامة أو الخاصة، كما تنظم العمل الإعلامي في المحافظة، مؤكداً أن تطوير عمل هذه المديريات سيخدم الإعلام الوطني بشكل كبير.

بدوره، أشار مدير الإعلام في المحافظة أحمد بدوي إلى أنه تمت خلال الجلسة مناقشة أعمال المديرية وخطتها للعام الجاري، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الإعلامي في المحافظة، إضافةً إلى المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الإعلاميين في سوريا.

من جهته، لفت معاون وزير الإعلام عبادة كوجان إلى أهمية هذه الجلسة الحوارية في تطوير المشهد الإعلامي في المحافظة التي تحظى بخصوصية كبيرة، مبيناً دور وزارة الإعلام بعد التحرير من خلال إطلاق وكالة سانا بحلة جديدة وإطلاق جريدة الثورة السورية وعدد من القنوات التلفزيونية والإذاعية وصولاً إلى قناة السورية.

وأوضح كوجان أن الجلسة تناولت مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام، إضافة لبحث ومناقشة واقع العمل الإعلامي، وسبل تذليل العقبات للناشطين والإعلاميين وصناع المحتوى في المحافظة وعموم المحافظات السورية.

في حين، بيّن الصحفي نور الدين قرمش أن الجلسة كانت مثمرة، وسقف النقاش فيها كان مفتوحاً، وتم تناول موضوعات مهمة جداً تهم الإعلاميين بالمحافظة، ومناقشة التحديات التي تواجه الصحفيين أثناء التغطيات الإعلامية، آملاً أن تكون الجلسة ركيزة لأخرى مستقبلية لمحاكاة التحديات التي تواجه الصحفيين خلال عملهم في سوريا.

الصحفية سلوى جبان أشارت إلى أهمية الحوار بين وزير الإعلام والصحفيين والاستماع إلى طروحاتهم ووجهات نظرهم وهمومهم ومعاناتهم، إضافة إلى مناقشة المشكلات التي تواجههم أثناء العمل، منوهةً بأهمية إيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التي تعيق أداء مهامهم.

وتأتي الزيارة إلى مديرية إعلام محافظة إدلب في إطار خطة وزارة الإعلام لتطوير العمل الإعلامي المحلي من جهة والإعلام الحكومي ككل، بهدف تعزيز دور الإعلام كصلة وصل فعالة بين المواطنين والمعنيين، وتطوير قنوات التواصل بين الطرفين.