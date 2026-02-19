صلاة التراويح في مسجد الرفاعي بدمشق

الأمن الداخلي في عفرين يلقي القبض على قاتلة الطفل أحمد علي هلال
وزارة الإعلام: لا صحة لما تم تداوله عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع خلال زيارته درعا
وزير الداخلية يبحث مع وفد من منظمة العفو الدولية سبل تعزيز التعاون
وزارة الدفاع تعلن إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار للمنطقة
مدير أمن السويداء: جريمة قتل الشيخين المتني وفلحوط عمل إرهابي
