اللجنة العليا انتخابات مجلس الشعب تصدر قراراً بتعيين أعضاء في اللجان في عدة محافظات

دمشق/-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم القرار رقم /26/ لعام 2025، والمتضمن تعيين أعضاء في اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية في محافظات: حلب والقنيطرة وحمص واللاذقية ودير الزور.

وجاء في نص القرار:

المادة (1) يتم تعيين أعضاء في اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية في المحافظات السورية وفق الآتي:

محافظة القنيطرة:

دائرة فيق الانتخابية: نور الدين عبد الله محمد، غادة محمد أبو شمر.

دائرة القنيطرة الانتخابية: محمد منصور المحمد، شهيرة علي عجاج، محمد أمين عبد الرزاق محمد، عفاف محمد الرشيد.

محافظة دير الزور:

دائرة البوكمال الانتخابية: فراس غنام فريح.

دائرة مدينة دير الزور الانتخابية: عدنان خليل الدخيل.

محافظة حمص:

دائرة تلكلخ الانتخابية: وليد إبراهيم مخول، أحمد محمد مبارك.

محافظة اللاذقية:

دائرة مدينة اللاذقية الانتخابية: علياء نزار رزوق، فادي رستم إبراهيم/ إضافة/.

محافظة حلب:

دائرة الباب الانتخابية: حسن قدور العبيد، إبراهيم مسلم الحسن.

ووفق المادة الثانية من القرار يحدد مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية.

وحسب المادة الثالثة من القرار، فإن اللجنة تستقبل الطعون حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم غدٍ الثلاثاء 2/9/2025، وذلك أمام لجان الطعون في المحافظات، والكائن مقرها في مركز عدلية كل محافظة.

وبينت المادة الرابعة من القرار، أن لجنة الطعون تبت بالطعون المقدمة لها في غضون 24 ساعة من تاريخ إغلاق باب الطعون.