‏”الألكسو” توصي بإطلاق مبادرات عربية في مجالات التربية والثقافة والطفولة

مسقط-سانا‏

أوصى المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) باعتماد مبادرات ‏وإستراتيجيات عربية في مجالات التربية والثقافة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها ‏إعلان طرابلس عاصمة للطفل في العالم العربي لعام 2027، واعتماد مشروع الإستراتيجية ‏العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.‏

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام “للألكسو” الدكتور مراد ‏محمودي قوله اليوم الأربعاء، في ختام أعمال الدورة العادية الـ 125 للمجلس التي استضافتها ‏سلطنة عُمان بمشاركة سوريا: “إن التوصيات تضمنت خمس مبادرات سترفع إلى المؤتمر العام ‏للمنظمة لاعتمادها”.‏

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‏مبادرات لتعزيز العمل العربي المشترك

أوضح محمودي أن المبادرات تشمل “توءمة القدس” عاصمة للطفل العربي مع كل عاصمة ‏عربية تعلن للاحتفاء بالطفل في العالم العربي، وإنشاء منصة لمعجم المصطلحات العربية ‏الموحدة ومنظومة السياسات اللغوية في الدول العربية، إلى جانب وضع آلية لإعداد موازنة ‏المنظمة وفق أسس أكثر احترافية.‏

وأشار محمودي إلى أن المجلس أوصى باعتماد عدد من الإستراتيجيات للسنوات المقبلة، من ‏بينها إستراتيجية الألكسو للتعاون الدولي والشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي، وإستراتيجية ‏تعزيز الدور الإعلامي والتسويق للمنظمة، والإستراتيجية الشاملة لتكوين العاملين فيها وفي ‏مراكزها الخارجية، بالتعاون مع اللجان العربية.‏

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‏ المؤتمر العام يبحث التوصيات

من جانبه، أكد أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمود بن عبد الله ‏العبري أهمية اجتماعات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للألكسو في ظل التحديات المتسارعة، ‏ولا سيما في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات، مشيراً إلى أنها تشكل أساساً ‏لوضع الخطط والإستراتيجيات والبرامج المستقبلية.‏

‏ ‏ ‏وأشار العبري إلى استفادة المنظمة من الخبرات العُمانية والمبادرات التي تنفذها السلطنة، ومنها ‏مبادرة «الدراية الإعلامية والمعلوماتية» التي أُطلقت عام 2025، وتهدف إلى تمكين الأفراد من ‏الوصول إلى المعلومات وتحليلها وتقييم مصداقيتها، والتمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، ‏والتعامل المسؤول مع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمحتوى الذي ينتجه الذكاء ‏الاصطناعي.‏

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ومن المقرر أن يبحث المؤتمر العام للألكسو، في دورته الـ 28 التي تستضيفها مسقط غداً ‏الخميس، توصيات المجلس التنفيذي تمهيداً لاعتمادها، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء ‏والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، على أن تتولى سلطنة عُمان رئاسة الدورة لمدة عامين.‏

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وكانت وزارة التربية والتعليم السورية ذكرت أمس الثلاثاء عبر قناتها على تلغرام أن الأمين ‏العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة عبد الكريم قادري، يمثل سوريا في أعمال الدورة.‏