‏”الألكسو” توصي بإطلاق مبادرات عربية في مجالات التربية والثقافة والطفولة

مسقط-سانا
أوصى المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) باعتماد مبادرات وإستراتيجيات عربية في مجالات التربية والثقافة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها إعلان طرابلس عاصمة للطفل في العالم العربي لعام 2027، واعتماد مشروع الإستراتيجية العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام “للألكسو” الدكتور مراد محمودي قوله اليوم الأربعاء، في ختام أعمال الدورة العادية الـ 125 للمجلس التي استضافتها سلطنة عُمان بمشاركة سوريا: “إن التوصيات تضمنت خمس مبادرات سترفع إلى المؤتمر العام للمنظمة لاعتمادها”.
مبادرات لتعزيز العمل العربي المشترك
أوضح محمودي أن المبادرات تشمل “توءمة القدس” عاصمة للطفل العربي مع كل عاصمة عربية تعلن للاحتفاء بالطفل في العالم العربي، وإنشاء منصة لمعجم المصطلحات العربية الموحدة ومنظومة السياسات اللغوية في الدول العربية، إلى جانب وضع آلية لإعداد موازنة المنظمة وفق أسس أكثر احترافية.
وأشار محمودي إلى أن المجلس أوصى باعتماد عدد من الإستراتيجيات للسنوات المقبلة، من بينها إستراتيجية الألكسو للتعاون الدولي والشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي، وإستراتيجية تعزيز الدور الإعلامي والتسويق للمنظمة، والإستراتيجية الشاملة لتكوين العاملين فيها وفي مراكزها الخارجية، بالتعاون مع اللجان العربية.
المؤتمر العام يبحث التوصيات
من جانبه، أكد أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمود بن عبد الله العبري أهمية اجتماعات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للألكسو في ظل التحديات المتسارعة، ولا سيما في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات، مشيراً إلى أنها تشكل أساساً لوضع الخطط والإستراتيجيات والبرامج المستقبلية.
وأشار العبري إلى استفادة المنظمة من الخبرات العُمانية والمبادرات التي تنفذها السلطنة، ومنها مبادرة «الدراية الإعلامية والمعلوماتية» التي أُطلقت عام 2025، وتهدف إلى تمكين الأفراد من الوصول إلى المعلومات وتحليلها وتقييم مصداقيتها، والتمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، والتعامل المسؤول مع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يبحث المؤتمر العام للألكسو، في دورته الـ 28 التي تستضيفها مسقط غداً الخميس، توصيات المجلس التنفيذي تمهيداً لاعتمادها، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، على أن تتولى سلطنة عُمان رئاسة الدورة لمدة عامين.
وكانت وزارة التربية والتعليم السورية ذكرت أمس الثلاثاء عبر قناتها على تلغرام أن الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة عبد الكريم قادري، يمثل سوريا في أعمال الدورة.