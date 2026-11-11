سيناتور أمريكي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الفيضانات

واشنطن-سانا‏

حذر السيناتور الأمريكي براين شاتز، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء الفيضانات التي أغرقت عشرات آلاف خيام ‏النازحين، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الفلسطينيين، مطالباً إسرائيل بالسماح الفوري بإدخال مساعدات إنسانية ومعدات إنقاذ ‏ومواد بناء ومستلزمات شتوية إلى القطاع.‏

وقال شاتز، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي نشرها على منصة “إكس” أمس الثلاثاء: إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال ‏الأسبوع الماضي غمرت أكثر من 70 ألف خيمة في غزة، وأسفرت عن وفاة أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.‏

وأضاف أن فصل الشتاء في غزة بدأ للتو، وأن الأوضاع ستزداد سوءاً ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى ‏السماح فوراً بإدخال معدات الإنقاذ ومواد البناء والمستلزمات الشتوية إلى القطاع.‏

وأشار السيناتور إلى أن استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الوقود يزيد صعوبة إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، مؤكداً أن ‏دعواته تنطلق من اعتبارات إنسانية، ومحذراً من أن أي تأخير في تقديم المساعدات سيعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.‏

ويؤوي قطاع غزة نحو 270 ألف خيمة للنازحين، فيما يواجه أكثر من 400 ألف فلسطيني يقيمون في مناطق منخفضة ومحاذية ‏للشاطئ مخاطر الفيضانات والعواصف الشتوية، في ظل نقص مستلزمات الإغاثة وتضرر البنية التحتية جراء الحرب والقيود ‏المفروضة على إدخال المساعدات.‏