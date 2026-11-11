سيناتور أمريكي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الفيضانات

واشنطن-سانا
حذر السيناتور الأمريكي براين شاتز، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء الفيضانات التي أغرقت عشرات آلاف خيام النازحين، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الفلسطينيين، مطالباً إسرائيل بالسماح الفوري بإدخال مساعدات إنسانية ومعدات إنقاذ ومواد بناء ومستلزمات شتوية إلى القطاع.
وقال شاتز، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي نشرها على منصة “إكس” أمس الثلاثاء: إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الماضي غمرت أكثر من 70 ألف خيمة في غزة، وأسفرت عن وفاة أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.
وأضاف أن فصل الشتاء في غزة بدأ للتو، وأن الأوضاع ستزداد سوءاً ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى السماح فوراً بإدخال معدات الإنقاذ ومواد البناء والمستلزمات الشتوية إلى القطاع.
وأشار السيناتور إلى أن استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الوقود يزيد صعوبة إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، مؤكداً أن دعواته تنطلق من اعتبارات إنسانية، ومحذراً من أن أي تأخير في تقديم المساعدات سيعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.
ويؤوي قطاع غزة نحو 270 ألف خيمة للنازحين، فيما يواجه أكثر من 400 ألف فلسطيني يقيمون في مناطق منخفضة ومحاذية للشاطئ مخاطر الفيضانات والعواصف الشتوية، في ظل نقص مستلزمات الإغاثة وتضرر البنية التحتية جراء الحرب والقيود المفروضة على إدخال المساعدات.