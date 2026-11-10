تركيا والأمم المتحدة تبحثان تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية

أنقرة-سانا
بحث نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن، أهمية تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة، وتعزيز التضامن الدولي لمكافحة تغير المناخ.
ونقلت وكالة الأناضول عن يلماز قوله في منشور عبر منصة “إن سوسيال” التركية: إن مباحثاته مع خليل الرحمن على هامش مؤتمر الأطراف 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، المنعقد في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، تناولت أهمية تعزيز التضامن الدولي في مكافحة تغير المناخ، وتلبية احتياجات الدول النامية، وتحويل التعهدات الصادرة عن مؤتمر “كوب 31” إلى خطوات عملية ملموسة.
وأشار يلماز إلى أنه تبادل وجهات النظر مع المسؤول الأممي بشأن التطلعات إلى إقامة نظام أممي أكثر عدلاً وشمولاً وفاعلية، وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.
وانطلقت في ولاية أنطاليا أمس الإثنين فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى 20 تشرين الثاني الجاري.