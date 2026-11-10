تركيا والأمم المتحدة تبحثان تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية

أنقرة-سانا‏

بحث نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم ‏المتحدة خليل الرحمن، أهمية تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة، وتعزيز التضامن ‏الدولي لمكافحة تغير المناخ.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن يلماز قوله في منشور عبر منصة “إن سوسيال” التركية: إن مباحثاته مع خليل ‏الرحمن على هامش مؤتمر الأطراف 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، ‏المنعقد في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، تناولت أهمية تعزيز التضامن الدولي في مكافحة تغير المناخ، وتلبية ‏احتياجات الدول النامية، وتحويل التعهدات الصادرة عن مؤتمر “كوب 31” إلى خطوات عملية ملموسة.‏

وأشار يلماز إلى أنه تبادل وجهات النظر مع المسؤول الأممي بشأن التطلعات إلى إقامة نظام أممي أكثر ‏عدلاً وشمولاً وفاعلية، وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.‏

وانطلقت في ولاية أنطاليا أمس الإثنين فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة ‏الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى 20 ‏تشرين الثاني الجاري.‏