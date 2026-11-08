مسؤول كوري يؤكد التزام واشنطن بنقل القيادة ‏العملياتية في زمن الحرب إلى بلاده

سيئول-سانا

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أعلن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الكوري الجنوبي ‏جين سونغ جون، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ‏أكدت مجدداً التزامها بنقل السيطرة العملياتية في زمن ‏الحرب إلى كوريا الجنوبية بناءً على استيفاء شروط ‏محددة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن ‏جين سونغ قوله خلال مؤتمر صحفي بعد عودته من ‏زيارة برلمانية إلى قيادة القوات الأمريكية في منطقة ‏المحيط الهادئ في هاواي: “إن الاتفاقية القائمة بين ‏سيئول وواشنطن لا تزال سارية كما هي، ولم تتغير ‏الشروط حتى الآن”.‏

وأوضح المسؤول الكوري أن المسؤولين الأمريكيين ‏أقروا بأن عوامل متعلقة بالسياسات قد تؤثر على عملية ‏النقل، غير أنهم أعادوا مجدداً أن الاتفاقية المتعلقة ‏بالعملية، والتي تستند إلى استيفاء شروط معينة تظل كما ‏هي دون تغيير، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي أوضح ‏أيضاً أن قرار تأجيل الاجتماع الاستشاري الأمني بين ‏كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أوائل العام ‏المقبل لا علاقة له بأي خلافات بين الحليفين بشأن نقل ‏السيطرة العملياتية، وإنما يعود إلى مسائل تتعلق بجدولة ‏المواعيد.‏

وكانت كوريا الجنوبية سلمت السيطرة العملياتية على ‏قواتها إلى قيادة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة ‏خلال الحرب الكورية (1950-1953)، ثم نُقلت هذه ‏السيطرة إلى قيادة القوات المشتركة للحليفين عند ‏تأسيسها عام 1978 ولم تستعد سيئول السيطرة ‏العملياتية بزمن السلم إلا في عام 1994.‏