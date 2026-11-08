مسؤول كوري يؤكد التزام واشنطن بنقل القيادة ‏العملياتية في زمن الحرب إلى بلاده

سيئول-سانا
أعلن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الكوري الجنوبي جين سونغ جون، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أكدت مجدداً التزامها بنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية بناءً على استيفاء شروط محددة.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن جين سونغ قوله خلال مؤتمر صحفي بعد عودته من زيارة برلمانية إلى قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ في هاواي: “إن الاتفاقية القائمة بين سيئول وواشنطن لا تزال سارية كما هي، ولم تتغير الشروط حتى الآن”.
وأوضح المسؤول الكوري أن المسؤولين الأمريكيين أقروا بأن عوامل متعلقة بالسياسات قد تؤثر على عملية النقل، غير أنهم أعادوا مجدداً أن الاتفاقية المتعلقة بالعملية، والتي تستند إلى استيفاء شروط معينة تظل كما هي دون تغيير، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي أوضح أيضاً أن قرار تأجيل الاجتماع الاستشاري الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أوائل العام المقبل لا علاقة له بأي خلافات بين الحليفين بشأن نقل السيطرة العملياتية، وإنما يعود إلى مسائل تتعلق بجدولة المواعيد.
وكانت كوريا الجنوبية سلمت السيطرة العملياتية على قواتها إلى قيادة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب الكورية (1950-1953)، ثم نُقلت هذه السيطرة إلى قيادة القوات المشتركة للحليفين عند تأسيسها عام 1978 ولم تستعد سيئول السيطرة العملياتية بزمن السلم إلا في عام 1994.