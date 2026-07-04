إعلان كيكو فوجيموري رسمياً رئيسة منتخبة للبيرو

ليما-سانا

أعلنت أعلى سلطة انتخابية في البيرو، أمس الجمعة، فوز كيكو فوجيموري بمنصب رئيسة الجمهورية، منهية بذلك حالة من الترقب أعقبت انتخابات رئاسية اتسمت بمنافسة شديدة وتقارب كبير في النتائج.



وذكرت فرانس برس أن فوجيموري حسمت السباق الرئاسي بفارق أقل من 50 ألف صوت، بعدما حصلت على 50.135% من الأصوات، مقابل 49.865% لمنافسها اليساري روبرتو سانشيز، الذي رفض الإقرار بالهزيمة.

وخلال مراسم رسمية في العاصمة ليما، أعلن رئيس الهيئة الانتخابية، روبرتو بورنيو، انتخاب كيكو صوفيا فوجيموري رئيسة للبلاد، إلى جانب انتخاب لويس فرناندو غالاريتا فيلاردي نائباً أول للرئيس.

وأكدت فوجيموري، خلال كلمة ألقتها في مقر حزبها “القوة الشعبية”، أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في “استعادة النظام في الشوارع والمؤسسات والدولة”.

وتتسلم فوجيموري، البالغة من العمر 51 عاماً، مهامها رسمياً في 28 تموز، خلفاً للرئيس المؤقت خوسيه ماريا بالكازار.

وستصبح فوجيموري الرئيسة التاسعة للبيرو منذ عام 2016، في مؤشر على استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد، فيما تمتد ولايتها حتى عام 2031.