إصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار في رأس لفان الصناعية بقطر

الدوحة-سانا

أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار وقع اليوم الأحد في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر، والتي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقالت وزارة الداخلية القطرية عبر منصة (X): إن الحادث نتج عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن عدد من الإصابات، دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع الحادث.

يذكر أن مدينة رأس لفان الصناعية هي المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، وتقع شمال الدوحة، وتُعد أكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في العالم، وتضم ميناء ضخماً، ومصفاة، ومجمعات بتروكيماويات متطورة.