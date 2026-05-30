مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين بغارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل ثلاثة لبنانيين، وأصيب 11 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدد من القرى والبلدات في قضاء النبطية بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي المرج في أنصار بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل الأب وابنه، وإصابة 7 من أفراد العائلة.

ونفذت المسيرات الإسرائيلية صباح اليوم غارات عدة، استهدفت سيارة “بيك آب” على طريق الشريفة – حبوش -النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص، وجرح آخر حالته خطيرة، كما استهدفت الطريق المؤدية إلى مستشفى نبيه بري الحكومي، بغارة أدت إلى إصابة 3 أشخاص.

وتعرضت بلدة زبدين وحاروف لسلسلة غارات إسرائيلية، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طال بلدة زبدين، وامتد إلى أطراف جبشيت وحاروف.

يشار إلى أن شرطياً قتل أمس الجمعة، في بلدية عبا التابعة لمدينة النبطية بجنوب لبنان، فيما انتشلت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طير دبا بقضاء صور.