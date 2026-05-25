مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار مبنى في ساحل العاج

أبيدجان-سانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، في انهيار مبنى قيد الإنشاء في أبيدجان بساحل العاج.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة التخطيط قولها في بيان: إن ” الانهيار نتج عن الأمطار الغزيرة خلال أعمال صب الخرسانة في الطابق الخامس”، مشيرةً إلى أن موقع البناء لم يكن مرخصاً، والإجراءات جارية لتحديد المسؤولية القانونية.

من جهتها أوضحت خدمات الطوارئ، أن الحادث وقع بينما كان العمل جارياً في المبنى الذي كانت طوابقه السفلية مأهولة بالسكان.

وتعد حوادث انهيارات المباني شائعة في أبيدجان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، حيث يسعى المطورون العقاريون إلى مواكبة النمو السكاني لكن أحياناً بأبنية غير مطابقة للمواصفات.

