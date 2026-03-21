بريطانيا تعلن عن محاولة إيران استهداف قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا اليوم السبت، عن محاولة إيران توجيه ضربة إلى قاعدة دييغو غارسيا الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي.

وقال مصدر رسمي بريطاني لوكالة فرانس برس: إن إيران حاولت، أمس الجمعة، توجيه ضربة إلى القاعدة “من دون جدوى”، موضحاً أن المحاولة الفاشلة وقعت قبل إعلان الحكومة البريطانية السماح لواشنطن باستخدام بعض قواعدها لتنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية تُستخدم لمهاجمة سفن في مضيق هرمز.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن طهران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة، لكن لم يصيبا هدفهما، حيث شهد الأول خللاً خلال تحليقه، فيما تم اعتراض الثاني.

إلى ذلك اعتقلت الشرطة الإسكتلندية رجلاً إيرانياً وامرأة رومانية، جراء محاولتهما دخول قاعدة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، حيث تتمركز غواصات نووية بريطانية.

وحذرت الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات الداخلية، وأعضاء البرلمان مراراً من تزايد خطر التجسس الإيراني في بريطانيا.

وسمحت بريطانيا للقوات الأمريكية أمس الجمعة، باستخدام قاعدتين تابعتين لها في بعض العمليات الأمريكية ضد إيران، والتي تشدد الحكومة البريطانية على أنها “دفاعية” بحتة.