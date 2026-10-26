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10 سنوات على مجزرة حاس.. غارات جوية استهدفت مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي بريف إدلب

11 1 10 سنوات على مجزرة حاس.. غارات جوية استهدفت مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي بريف إدلب
12 10 سنوات على مجزرة حاس.. غارات جوية استهدفت مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي بريف إدلب

عشر سنوات على مجزرة حاس، في مثل هذا اليوم، استهدفت غارات جوية مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي في ريف إدلب الجنوبي، مخلفةً ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ومعلمون.

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