10 سنوات على مجزرة حاس.. غارات جوية استهدفت مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي بريف إدلب تاريخ النشر: 2026/10/26 2:20 مساءً اخر تحديث: 2026/10/26 2:20 مساءً عشر سنوات على مجزرة حاس، في مثل هذا اليوم، استهدفت غارات جوية مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي في ريف إدلب الجنوبي، مخلفةً ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ومعلمون. إدلب تقرأ تاريخها في معرض الكتاب: من ذاكرة إيبلا إلى هوية الأجيال إعادة تفعيل مركز الدفاع المدني في ناحية محمبل بريف إدلب بعد تأهيله وتجهيزه محافظة إدلب وبتمويل من منظمات دولية تبدأ حملة لتزفيت الشوارع في مدينة الدانا بإدلب زراعة إدلب: حملة التشجير تهدف إلى إعادة الغطاء النباتي الأخضر لمجمل المناطق الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 4 من تشرين الأول 2025 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبمجزرة حاسمجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026