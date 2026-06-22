علماء روس يطوّرون مركّبات كيميائية واعدة قد تفتح آفاقاً لعلاجات جديدة للسرطان والسكري

موسكو-سانا

طوّر فريق من العلماء في جامعة أومسك الحكومية، بالتعاون مع باحثين من معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أسلوباً جديداً لتصنيع مركّبات كيميائية ذات فعالية بيولوجية، يُتوقع أن تُسهم مستقبلاً في تطوير أدوية لعلاج سرطان الثدي وداء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وذكر موقع “روسيا اليوم” اليوم الإثنين أن العلماء تمكنوا من إنتاج مشتقات من مركّبات “البيريدين-2-ون”، وهي مركّبات تدخل في تركيب عدد من الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض متعددة، وذلك عبر تفاعل كيميائي في وسط قاعدي فائق يتيح التحكم بخصائص الجزيئات الناتجة.

وبيّن الباحثون أن التقنية الجديدة مكّنت من الحصول على مركّبات من نوع “4-أريل بيريدين-2-ون” بكفاءة مرتفعة تراوحت بين 97 و98 بالمئة، مع إمكانية تعديل بنيتها الجزيئية بما يسمح بتطوير خصائص علاجية محددة.

وأظهرت الاختبارات المخبرية على خلايا سرطان الثدي البشري من نوع BT474 أن بعض المركّبات المُصنّعة نجحت في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، كما كشفت التحاليل حدوث تغيرات مرتبطة بموت الخلايا السرطانية تحت تأثير هذه المركّبات، في حين لم تُظهر عينات المقارنة أي تأثيرات مشابهة.

وتمثل هذه النتائج تمثل خطوة نحو توسيع نطاق المركّبات القابلة للدراسة الحيوية، وقد تشكّل أساساً لأبحاث مستقبلية تهدف إلى تطوير أدوية جديدة لعلاج أمراض خطيرة.