توقف جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى التوليد والأطفال مؤقتاً باللاذقية لعدم توافر مادة الهيليوم

اللاذقية-سانا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية توقف جهاز الرنين المغناطيسي في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال، وهو الوحيد ضمن المشافي التابعة لوزارة الصحة في المحافظة، عن العمل مؤقتاً، بسبب عدم توافر مادة الهيليوم اللازمة للتبريد، مشيرة إلى أن الجهاز بحالة فنية جيدة ولا يعاني من أي أعطال.

وأوضح المدير الإداري للمشفى عماد رومية لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الجهاز من الطراز القديم ويعتمد على الهيليوم في آلية التبريد، مشيراً إلى أن المشفى بالتعاون مع مديرية الصحة اتخذ عدة إجراءات للحفاظ عليه ليبقى في الخدمة طوال السنوات الماضية، وإلى أن عدم توافر مادة الهيليوم اللازمة للتبريد جاء نتيجة صعوبات في توريد وتأمين هذه المادة خلال الفترة الحالية.

ولفت رومية إلى أن مديرية الصحة تتابع العمل على تأمين جهاز رنين مغناطيسي حديث ومتطور يعتمد على تقنيات أكثر تطوراً في التبريد والتشغيل، إلا أن ارتفاع تكاليف هذه الأجهزة يشكل تحدياً أمام إنجاز المشروع بالسرعة المطلوبة، موضحاً أن الجهاز كان يقدم قبل توقفه ما بين 500 و600 صورة رنين مغناطيسي شهرياً.

وأكد رومية أن الخدمات التشخيصية للحالات الإسعافية لا تزال متوافرة من خلال أجهزة الطبقي المحوري الموجودة في مشافي المحافظة، والتي توفر صوراً تشخيصية مهمة تسهم في تقييم معظم الحالات الطارئة، مبيناً أن الرنين المغناطيسي يُستخدم بشكل أساسي للحالات غير الإسعافية، وتلك التي تتطلب دراسة تشخيصية دقيقة.

وتسهم إعادة تشغيل الجهاز في تعزيز الخدمات الشعاعية في المحافظة عبر توفير فحوص تشخيصية دقيقة تخفف الأعباء عن المرضى، وتدعم قدرة المشافي العامة على الاستجابة للطلبات المتزايدة على خدمات الرنين المغناطيسي، ولا سيما أنه الجهاز الوحيد العامل حالياً في المشافي العامة بالمحافظة.