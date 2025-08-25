انطلاق المسابقة القرآنية الكبرى على مستوى سوريا من حماة

حماة-سانا

انطلقت اليوم في محافظة حماة فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى على مستوى الجمهورية العربية السورية، بمشاركة متسابقين من مختلف المحافظات، وبتنظيم من وزارة الأوقاف عبر مديرياتها المحلية.

وأوضح محمد شاوي، مسؤول المكتب الإعلامي في مديرية أوقاف حماة، في تصريح لـ سانا، أن المسابقة تتوزع على ثلاث مراحل: معيارية، ومرحلية، ونهائية، وتشمل ثلاثة مسارات رئيسية هي: حفظ القرآن الكريم، حفظ المجازين برواية حفص، ومسار القراءات.

وقال: إن المنافسات تُقام في أربع شعب رئيسية تغطي مناطق حماة المدينة، سلمية، الغاب، وصوران، وتستقطب مشاركين من فئات عمرية متنوعة، في بيئة تنظيمية تراعي المعايير الشرعية والمعرفية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الأوقاف لتشجيع حفظ وتفسير القرآن الكريم، وتعزيز حضوره في الحياة العامة، إيماناً بدوره في حماية المجتمع من الانحدار الأخلاقي والغزو الفكري.

