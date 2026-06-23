افتتاح قاعة محكمة الجنايات وعقد أولى جلسات المحاكمات العلنية في عدلية ‌‏الرقة

الرقة-سانا‏

شهد القصر العدلي بالرقة اليوم الثلاثاء، افتتاح قاعة محكمة الجنايات وعقد ‏أولى ‏جلسات المحاكمات العلنية بعد استكمال أعمال تجهيزها، في خطوة ‏تهدف ‏إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون وتوفير بيئة ‏قضائية ‏تضمن حقوق المتقاضين.‏

وأوضح المحامي العام في الرقة القاضي أيمن العثمان لـ سانا، أن تجهيز ‌‏قاعة جنايات متكاملة جاء في إطار تحسين البنية التحتية للعدلية وتوفير ‌‏الظروف المناسبة للنظر في الدعاوى الجنائية وعقد جلسات المرافعات ‌‏العلنية، بما يحقق العدالة ويضمن حقوق المترافعين، لافتاً إلى أن العدلية ‌‏كانت تفتقر إلى مثل هذه القاعة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها خلال ‌‏السنوات الماضية.‏

وأكد العثمان، أن افتتاح القاعة يندرج ضمن الجهود الرامية إلى توفير بيئة ‌‏قضائية عادلة وشفافة ونزيهة، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد تحسناً ملموساً ‌‏في أداء العمل القضائي بعد استكمال تجهيز البنية التحتية لقصر العدل ‌‏وتعزيز الكادر القضائي، بما يسهم في تغطية الاحتياجات القائمة.‏

بدوره بين المحامي محمد سيف الدين المحمد، في تصريح مماثل، أن الجلسة ‌‏جرت بصورة مكتملة من الناحية القانونية، وشهدت جميع إجراءات المحاكمة ‌‏أصولاً، لافتاً إلى أن هذا النوع من المحاكمات العلنية يعد الأول من نوعه في ‌‏محافظة الرقة منذ سنوات، ما يعكس التطور الحاصل في عمل المؤسسة ‌‏القضائية بالمحافظة.‏

ويأتي افتتاح قاعة محكمة الجنايات ضمن خطة تطوير المرافق القضائية في ‌‏محافظة الرقة وغيرها من المحافظات السورية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ‌‏العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وترسيخ مبادئ العدالة ‌‏وسيادة القانون.‏