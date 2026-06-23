افتتاح قاعة محكمة الجنايات وعقد أولى جلسات المحاكمات العلنية في عدلية ‌‏الرقة

الرقة-سانا
شهد القصر العدلي بالرقة اليوم الثلاثاء، افتتاح قاعة محكمة الجنايات وعقد أولى جلسات المحاكمات العلنية بعد استكمال أعمال تجهيزها، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون وتوفير بيئة قضائية تضمن حقوق المتقاضين.
وأوضح المحامي العام في الرقة القاضي أيمن العثمان لـ سانا، أن تجهيز قاعة جنايات متكاملة جاء في إطار تحسين البنية التحتية للعدلية وتوفير الظروف المناسبة للنظر في الدعاوى الجنائية وعقد جلسات المرافعات العلنية، بما يحقق العدالة ويضمن حقوق المترافعين، لافتاً إلى أن العدلية كانت تفتقر إلى مثل هذه القاعة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.
وأكد العثمان، أن افتتاح القاعة يندرج ضمن الجهود الرامية إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة ونزيهة، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد تحسناً ملموساً في أداء العمل القضائي بعد استكمال تجهيز البنية التحتية لقصر العدل وتعزيز الكادر القضائي، بما يسهم في تغطية الاحتياجات القائمة.
بدوره بين المحامي محمد سيف الدين المحمد، في تصريح مماثل، أن الجلسة جرت بصورة مكتملة من الناحية القانونية، وشهدت جميع إجراءات المحاكمة أصولاً، لافتاً إلى أن هذا النوع من المحاكمات العلنية يعد الأول من نوعه في محافظة الرقة منذ سنوات، ما يعكس التطور الحاصل في عمل المؤسسة القضائية بالمحافظة.
ويأتي افتتاح قاعة محكمة الجنايات ضمن خطة تطوير المرافق القضائية في محافظة الرقة وغيرها من المحافظات السورية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.