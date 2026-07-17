قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت في المنطقة، بالتزامن مع تجمع للأهالي الذين رشقوا الآليات بالحجارة، ما أدى إلى انسحابها.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية وجرافة توغلت صباح اليوم الجمعة في محيط قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي، وأزالت حجارة كانت تغلق الطريق المؤدي إلى منطقة العارضة.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من ‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.