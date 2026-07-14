قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي و‏ القنيطرة الجنوبي‎ ‎

درعا–القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في قريتي معرية بريف درعا الغربي و البصالي بريف القنيطرة الجنوبي.
وأفاد مراسل سانا بدرعا بأن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من سيارتين عسكريتين وآلية ثقيلة “تركس”، توغلت في قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة في قرية معرية بريف المحافظة، وانسحبت بعد أن قامت بفتح الطريق المؤدي إلى الثكنة.
ومن محافظة القنيطرة ذكر مراسل سانا أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت أمس الإثنين، بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.