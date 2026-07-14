قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي و‏ القنيطرة الجنوبي‎ ‎

درعا–القنيطرة-سانا ‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في قريتي معرية بريف ‏درعا ‏الغربي و البصالي بريف ‏القنيطرة الجنوبي. ‌‎

‏ وأفاد مراسل سانا بدرعا بأن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من سيارتين ‌‏عسكريتين ‏وآلية ثقيلة “تركس”، توغلت في قرية معرية قادمة من ثكنة ‏الجزيرة في قرية ‏معرية بريف المحافظة، وانسحبت بعد أن قامت بفتح ‏الطريق المؤدي إلى ‏الثكنة.‏

ومن محافظة القنيطرة ذكر مراسل سانا أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي ‏توغلت فجر اليوم في قرية البصالي ‏بريف ‏القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش ‏عدد من منازل المدنيين، قبل أن ‌‏تنسحب من المنطقة‎.‎

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت أمس ‌‏الإثنين، بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت ‌‏حاجزاً عسكرياً مؤقتاً وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من ‌‏المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏