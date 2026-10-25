بدء تأهيل طريق درعا–المزيريب لتحسين السلامة المرورية

درعا-سانا

بدأت اليوم الأحد أعمال صيانة وتأهيل طريق درعا–المزيريب في ريف درعا الغربي، ضمن الخطة الاستثمارية السنوية للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بتكلفة تبلغ 70 مليون ليرة سورية ومدة تنفيذ تصل إلى 120 يوماً، بهدف تحسين الحالة الفنية للطريق، وتعزيز السلامة المرورية.



وتشمل الأعمال الحالية مقطعاً بطول نحو 5 كيلومترات من أصل 11 كيلومتراً، وهو الطول الإجمالي للطريق.

وأوضح المشرف على أعمال التأهيل والصيانة في فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدرعا ضيف الله الحسن، في تصريح لـ سانا، أن الطريق يشكل شرياناً حيوياً يربط مدينة درعا بالريف الغربي، مبيناً أن الأعمال تتضمن قشط الطريق، وتنفيذ طبقة لاصقة، تليها طبقتان من المجبول الإسفلتي، وفق بنود العقد والمواصفات الفنية المعتمدة.

من جهته، بيّن مدير فرع المنطقة الجنوبية في المؤسسة السورية للبناء والتشييد المهندس عفيف الزعبي أن عرض المقطع المستهدف يبلغ 11 متراً، ويجري تنظيم العمل على مسربين، بعرض يقارب 5.5 أمتار لكل منهما، بما يتيح تنظيم حركة المرور، والحد من المخاطر على مستخدمي الطريق خلال التنفيذ.

اختبارات الجودة

أشار الزعبي إلى أن المجبول الإسفلتي المستخدم في المشروع يُنتج في مجبل تل عرار الإنتاجي التابع للفرع، وفق الشروط والمواصفات الفنية المحددة، لافتاً إلى تكثيف جهود الورشات لإنجاز الأعمال ضمن المدة المقررة.

وأوضح أن السماكة الإجمالية لطبقة المجبول الإسفلتي تبلغ 8 سنتيمترات، وأن المواد المستخدمة تخضع لاختبارات مخبرية في مخابر الفرع، إضافة إلى اختبارات تُجرى بعد انتهاء الأعمال للتحقق من جودة الطبقة الإسفلتية وقياس درجات الرص ونسبة المادة الزفتية في المجبول.

تسهيل حركة المرور

بدوره، أشار المواطن بسام البردان إلى أن الطريق كان يعاني من سوء الحالة الفنية، ما تسبب بصعوبات في حركة المرور، وزيادة مخاطر الحوادث، ولا سيما بالنسبة لأصحاب الآليات المدنية والزراعية، معرباً عن أمله في أن تسهم أعمال التأهيل في تسهيل التنقل، وتحسين انسيابية الحركة والحد من الحوادث.

ودعا البردان السائقين إلى تخفيف السرعة والالتزام بإجراءات السلامة وتوخي الحذر أثناء القيادة، ولا سيما خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتندرج أعمال صيانة وتأهيل طريق درعا–المزيريب ضمن جهود المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتحسين الحالة الفنية للطرق المركزية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تسهيل التنقل بين مدينة درعا وريفها الغربي، وتعزيز السلامة المرورية.