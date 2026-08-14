وزارة الطوارئ تدعو إلى الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب نهر الفرات

دمشق-سانا‏

دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور، ولا سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً ‏للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران، اعتباراً من يوم غد السبت ‏الموافق الـ 15 من آب.‏

وأشارت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، إلى البيانات الواردة من وزارة ‏الطاقة، والزيادة التدريجية لكميات المياه الممررة التي ستتم من 600 متر مكعب في الثانية إلى ‌‏800 متر مكعب في الثانية، وفق المعطيات التشغيلية والمائية، وبما يترافق مع مراقبة مناسيب ‏المياه على امتداد مجرى نهر الفرات.‏

ولفتت إلى أن زيادة كميات المياه قد يرافقها ارتفاع في مناسيب نهر الفرات وزيادة في سرعة ‏الجريان في عدد من المناطق الواقعة على ضفافه، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ‏حفاظاً على السلامة العامة.‏

إرشادات السلامة العامة للأهالي ‏

ودعت الوزارة الأهالي في المحافظتين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى النهر والمناطق ‏المنخفضة أو المعرّضة لارتفاع المياه، والامتناع عن السباحة أو الاقتراب من المياه خلال فترة ‏ارتفاع المناسيب، وعدم الاقتراب من ضفاف النهر أثناء زيادة سرعة الجريان وارتفاع مستويات ‏المياه.‏

كما شددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على ضرورة إبعاد الأطفال عن مجرى النهر وضفافه، ‏ومراقبتهم بشكل مستمر، ونقل المعدات والآليات الزراعية والممتلكات القريبة من مجرى النهر ‏إلى مواقع مرتفعة وآمنة، وتجنب عبور النهر أو التواجد في المناطق التي تشهد تيارات مائية ‏سريعة.‏

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، ‏ومتابعة التحديثات والإعلانات الرسمية المتعلقة بمناسيب نهر الفرات وكميات المياه الممررة، ‏مشيرة إلى أن الالتزام بإرشادات السلامة يسهم في الحد من المخاطر المحتملة والحفاظ على ‏سلامة الأهالي.‏

رفع كميات المياه الممررة من سد كديران

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن المؤسسة ‏العامة لسد الفرات ستباشر ‏اعتباراً من يوم غد السبت ‏برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 ‌‏متر مكعب في الثانية.‏

وبينت أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الارتفاع المستمر في ‏كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من ‏الجانب التركي، والتي ‏تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة ‏أيام، ‏مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.‏