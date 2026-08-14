وزارة الطوارئ تدعو إلى الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب نهر الفرات

دمشق-سانا
دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور، ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران، اعتباراً من يوم غد السبت الموافق الـ 15 من آب.
وأشارت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، إلى البيانات الواردة من وزارة الطاقة، والزيادة التدريجية لكميات المياه الممررة التي ستتم من 600 متر مكعب في الثانية إلى 800 متر مكعب في الثانية، وفق المعطيات التشغيلية والمائية، وبما يترافق مع مراقبة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات.
ولفتت إلى أن زيادة كميات المياه قد يرافقها ارتفاع في مناسيب نهر الفرات وزيادة في سرعة الجريان في عدد من المناطق الواقعة على ضفافه، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على السلامة العامة.
إرشادات السلامة العامة للأهالي
ودعت الوزارة الأهالي في المحافظتين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى النهر والمناطق المنخفضة أو المعرّضة لارتفاع المياه، والامتناع عن السباحة أو الاقتراب من المياه خلال فترة ارتفاع المناسيب، وعدم الاقتراب من ضفاف النهر أثناء زيادة سرعة الجريان وارتفاع مستويات المياه.
كما شددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على ضرورة إبعاد الأطفال عن مجرى النهر وضفافه، ومراقبتهم بشكل مستمر، ونقل المعدات والآليات الزراعية والممتلكات القريبة من مجرى النهر إلى مواقع مرتفعة وآمنة، وتجنب عبور النهر أو التواجد في المناطق التي تشهد تيارات مائية سريعة.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، ومتابعة التحديثات والإعلانات الرسمية المتعلقة بمناسيب نهر الفرات وكميات المياه الممررة، مشيرة إلى أن الالتزام بإرشادات السلامة يسهم في الحد من المخاطر المحتملة والحفاظ على سلامة الأهالي.
رفع كميات المياه الممررة من سد كديران
وكانت وزارة الطاقة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر اعتباراً من يوم غد السبت برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية.
وبينت أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والتي تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة أيام، مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.