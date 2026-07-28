محافظ السويداء يبحث مع منظمة “إسعاف أولي” تسهيل عملها وتنفيذ مشاريع خدمية

photo 2026 07 28 19 00 19 محافظ السويداء يبحث مع منظمة "إسعاف أولي" تسهيل عملها وتنفيذ مشاريع خدمية

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع وفد منظمة “إسعاف أولي” سبل تسهيل عمل المنظمة، وتذليل العقبات أمام برامجها الإنسانية.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء استعرض المشاريع المنفّذة، كما ناقش إمكانية افتتاح مشاريع خدمية جديدة، إضافة إلى دراسة خطة لترميم المنازل المتضررة ضمن نطاق المحافظة.

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق تعزيز الشراكة مع المنظمات الإنسانية والدولية، وتأمين الظروف الملائمة لعودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة.

يذكر أن “إسعاف أولي” منظمة دولية غير ربحية وغير سياسية، تقدم المساعدة الإنسانية الطارئة لدعم الضحايا المدنيين المتضررين من الحروب والكوارث والأزمات الاقتصادية.

photo 2026 07 28 19 00 28 scaled محافظ السويداء يبحث مع منظمة "إسعاف أولي" تسهيل عملها وتنفيذ مشاريع خدمية
photo 2026 07 28 19 00 31 scaled محافظ السويداء يبحث مع منظمة "إسعاف أولي" تسهيل عملها وتنفيذ مشاريع خدمية
تشكيل لجنة لقمع التعديات على محطات ضخ المياه والتغذية الكهربائية في درعا
عبد الباقي: أمريكا لا تدعم أي مشروع انفصالي في سوريا
وزير الموارد المائية يطلع على واقع مؤسسة مياه درعا
غرفة تجارة دمشق تدعو التجار لإيداع أموالهم في المصارف والاستفادة من قرار حرية السحوبات
وزير الدفاع يلتقي قائد الفرقة 74 بحضور مسؤولي شعبة التنظيم والإدارة المالية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك