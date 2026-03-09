الأمن الجنائي في حلب يلقي القبض على قاتل عائلة في حي السبيل خلال ساعات

photo 2026 03 09 14 14 02 الأمن الجنائي في حلب يلقي القبض على قاتل عائلة في حي السبيل خلال ساعات

حلب-سانا

ألقت قوى الأمن الجنائي في مدينة حلب القبض على مرتكب جريمة قتل في حي السبيل، راح ضحيتها عائلة مكوّنة من أربعة أفراد: الأب والأم وطفلاهما، وذلك خلال أقل من ست ساعات على وقوع الجريمة.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها فور وقوع الجريمة، وتمكنت خلال وقت قياسي من تحديد هوية الفاعل المدعو “م.ر”، وإلقاء القبض عليه.

وأوضحت أنه وفق المعطيات الأولية، فإن الجريمة وقعت نتيجة خلافات عائلية، فيما جرى تحويل المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

