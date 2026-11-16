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استمرار تسجيل المقبولين بالجامعات الخاصة حتى 22 تشرين الثاني

33 1 860x573 1 استمرار تسجيل المقبولين بالجامعات الخاصة حتى 22 تشرين الثاني
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية -دمشق-سانا

دمشق -سانا‏

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار تسجيل الطلاب ‏المستجدين المقبولين في مفاضلة الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2026-‌‏2027، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 22 تشرين الثاني الجاري.

ودعت الوزارة، في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، ‏الطلاب المقبولين إلى استكمال إجراءات التسجيل ضمن المهلة المحددة، ‏تفادياً لأي تأخير.‏
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وكانت الوزارة أعلنت اليوم تمديد فترة التقدم إلى مفاضلتي ملء الشواغر في ‏الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك مفاضلة ملء الشواغر المخصصة ‏للطلاب العرب والأجانب في الجامعات الحكومية والخاصة لغاية الثامن ‏عشر من شهر تشرين الثاني الجاري.

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