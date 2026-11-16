استمرار تسجيل المقبولين بالجامعات الخاصة حتى 22 تشرين الثاني

دمشق -سانا
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في مفاضلة الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2026-2027، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 22 تشرين الثاني الجاري.
ودعت الوزارة، في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، الطلاب المقبولين إلى استكمال إجراءات التسجيل ضمن المهلة المحددة، تفادياً لأي تأخير.
وكانت الوزارة أعلنت اليوم تمديد فترة التقدم إلى مفاضلتي ملء الشواغر في الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك مفاضلة ملء الشواغر المخصصة للطلاب العرب والأجانب في الجامعات الحكومية والخاصة لغاية الثامن عشر من شهر تشرين الثاني الجاري.