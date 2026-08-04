وزارة التربية تصدر نسخة جديدة من تطبيق نتائج الامتحانات بعد ‏معالجة مشكلات النسخة الأولى

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، نسخة جديدة من تطبيق نتائج ‏امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية ‏بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام ‌‏2026، بعد معالجة مشكلات النسخة الأولى من التطبيق‎.‎

ودعت الوزارة، في إعلان نشرته على صفحتها على التلغرام الطلبة إلى ‏تحميل النسخة الجديدة عبر الرابط .

وكانت الوزارة قد أطلقت التطبيق الإلكتروني الرسمي لنتائج امتحانات ‏الشهادة الثانوية بهدف تسهيل وصول الطلبة إلى نتائجهم إلكترونياً إلا أن ‏عدداً من المستخدمين واجهوا مشكلات تقنية عند إصدار نتائج الامتحانات في ‏النسخة الأولى، ما دفع الوزارة إلى طرح نسخة جديدة لضمان سهولة ‏الوصول إلى النتائج وتحسين أداء التطبيق‎.‎

وأصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الإثنين، ‏نتائج الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية ‏والتجارية والنسوية، ‏والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026‌‌‌‎.