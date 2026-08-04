وزارة التربية تصدر نسخة جديدة من تطبيق نتائج الامتحانات بعد ‏معالجة مشكلات النسخة الأولى

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، نسخة جديدة من تطبيق نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026، بعد معالجة مشكلات النسخة الأولى من التطبيق.
ودعت الوزارة، في إعلان نشرته على صفحتها على التلغرام الطلبة إلى تحميل النسخة الجديدة عبر الرابط .
وكانت الوزارة قد أطلقت التطبيق الإلكتروني الرسمي لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية بهدف تسهيل وصول الطلبة إلى نتائجهم إلكترونياً إلا أن عدداً من المستخدمين واجهوا مشكلات تقنية عند إصدار نتائج الامتحانات في النسخة الأولى، ما دفع الوزارة إلى طرح نسخة جديدة لضمان سهولة الوصول إلى النتائج وتحسين أداء التطبيق.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الإثنين، نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026.