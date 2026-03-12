التعليم العالي تمدد فترة تقديم الطلبات للطلاب المنقطعين حتى الـ 28 من أيار المقبل

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم الخميس، فترة تقديم الطلبات للطلاب المنقطعين، الذين لم يتقدموا بطلبات الانقطاع خلال المواعيد المحددة، وذلك حتى يوم الخميس 28-5-2026.

وأوضحت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه، أن القرار جاء لاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم /467/ بتاريخ الـ 14 من تموز 2025، المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم /95/ لعام 2025، الخاص بالطلاب المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة.

ويقضي المرسوم رقم 95 لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، المنقطعين بسبب مشاركتهم في الثورة منذ العام الدراسي 2010-2011 م حتى تاريخه، بالتقدم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.

وحسب المرسوم تعد فترات انقطاع الطالب، إيقاف تسجيل، ولا تحسب من مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويسوّى وضع الطالب على هذا الأساس.