دورة تدريبية حول برنامج “Aspen HYSYS” بكلية الهندسة الكيميائية والبترولية بجامعة حمص

حمص-سانا

نظمت كلية الهندسة الكيميائية والبترولية بجامعة حمص اليوم الأحد، دورة تدريبية مجانية حول برنامج المحاكاة العالمي “Aspen HYSYS”، بمشاركة طلاب من المراحل المتقدمة وطلاب دراسات عليا ومهندسين مهتمين، ومدتها 24 ساعة تدريبية موزعة على عدة أسابيع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور وليد خدام، في تصريح لـ سانا، أن هدف الدورة تعزيز قدرات ومهارات الطلبة، وترجمة شعار ربط الجامعة بالمجتمع، بما يسهم في إعداد طالب قادر على تلبية متطلبات سوق العمل ومواجهة تحدياته.

بدوره، بيّن عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية الدكتور موفق تلاوي، أن الدورة تندرج ضمن مجموعة من الأنشطة العلمية التي تقيمها الكلية لدعم طلابها، وتعزيز المهارات والمعرفة، ورفع الكفاءة العلمية والعملية، وإعداد مهندسين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الصناعات البتروكيماوية والنفطية.

وأشار عضو الهيئة التدريسية والمشرف على الورشة الدكتور ياسر عبد الكريم إلى أن الدورة تتناول برنامج المحاكاة العالمي “Aspen HYSYS” الموجّه لقطاعي الغاز والنفط، مبيناً أن الهدف يتمثل بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ولا سيما في ظل حاجة القطاع النفطي إلى الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، لافتاً إلى أن التدريب يستهدف طلاب المراحل المتقدمة، وطلاب الدراسات العليا والمهندسين المهتمين.

ولفتت الطالبة آية علي من السنة الخامسة في كلية الهندسة الكيميائية، إلى أن المشاركة بالدورة تتيح للطلاب التعرف على مجالات العمل المستقبلية، وتطوير المهارات التطبيقية المرتبطة بالاختصاص.

ويُعد برنامج “Aspen HYSYS” من برامج المحاكاة الهندسية المستخدمة في تصميم وتحليل العمليات الكيميائية والبتروكيماوية، ويسهم بتحسين كفاءة التصميم والتشغيل في القطاعات الصناعية.