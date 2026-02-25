التربية تسلّم 500 مقعد دراسي لدعم العملية التعليمية في الحسكة

الحسكة-سانا

سلّمت وزارة التربية والتعليم 500 مقعد دراسي إلى مديرية تربية الحسكة؛ استجابة لاحتياجات المدارس في المحافظة ومعالجة النقص في تجهيزاتها.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن عملية التسليم جاءت بعد تقييم ميداني، بين وجود نقص في عدد من المدارس، ولا سيما في المناطق التي شهدت عودة متزايدة للطلاب، ما استدعى تحركاً عاجلاً لتأمين مستلزمات العملية التعليمية.

وبين حورية، أن المقاعد الجديدة التي أنجزت بالتعاون مع منظمة “رحمة بلا حدود ” ستوزع وفق الأولويات المحددة من قبل مديرية التربية، بما يضمن سد الفجوة في المدارس الأكثر احتياجاً، وتحسين البيئة الصفية للطلاب، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتوازي على تأمين دفعات إضافية من التجهيزات المدرسية تباعاً.

وأشار رئيس دائرة الإعلام في الوزارة، إلى أن فرقاً فنية تتابع واقع الأثاث المدرسي في عدد من المحافظات؛ لوضع خطة شاملة للصيانة والاستبدال التدريجي، بما ينسجم مع خطة الوزارة للارتقاء بالبنية التحتية التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية اتخذت حزمة من الإجراءات العملية والعاجلة لمعالجة الواقع التربوي القائم في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال تقييم واقع الأبنية المدرسية، وتوفير متطلبات السلامة والحراسة لهذه الأبنية، وحصر الاحتياجات من الكوادر التعليمية والإدارية، وتوفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، إضافة إلى تحديد أولويات الترميم والصيانة والتجهيزات التربوية اللازمة.

وزودت الوزارة في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي محافظة الرقة بالمقاعد الدراسية اللازمة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود حكومية متواصلة لدعم العملية التعليمية في المناطق المحررة، وضمان بيئة مدرسية مناسبة تساعد على استقرار التعليم وتشجع الطلاب على العودة إلى مقاعد الدراسة واستكمال تحصيلهم العلمي.

