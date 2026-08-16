ارتفاع معظم الأسهم الخليجية وسط ضبابية الوضع في المنطقة

عواصم-سانا

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج العربي اليوم الأحد، رغم استمرار حالة الضبابية في المنطقة، وعدم ظهور أي بوادر على إحراز تقدم يذكر بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تستأنف بعد بالكامل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر القياسي للسوق السعودية ارتفع 0.9 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وصعود سهم شركة أرامكو واحداً بالمئة.

كما قفز ‌سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق 7.3 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة مدعوماً بصعود سهم بنك قطر الوطني 1.5 بالمئة.

كذلك صعد المؤشر العماني 0.3 بالمئة، في حين هبط ⁠المؤشر البحريني 0.1 بالمئة، واستقر المؤشر الكويتي.

ويأتي هذا التحسن، رغم عدم حالة الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الأنظار تترقب المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف التصعيد، وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز الذي شهد انخفاضاً كبيراً في حركة السفن.