تركيا والعراق توقعان اتفاقاً لنقل 750 ألف برميل نفط يومياً

أنقرة-سانا

وقعت تركيا والعراق اليوم السبت اتفاقاً نفطياً لمدة عام يقضي بنقل 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين بهدف تعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، قولها في بيان: إن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار التقى وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، في العاصمة أنقرة، وعقب اللقاء وقعت شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية “بوتاش” اتفاقية نقل النفط الخام مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو” وشركة نفط الشمال العراقية.

وأكد بيرقدار أن خط الأنابيب العراقي-التركي لا يقتصر دوره على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، بل يدعم أيضاً أمن إمدادات أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أنه يكتسب أهمية متزايدة باعتباره مساراً بديلاً في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تسعى إلى الاستفادة الكاملة من الطاقة الاستيعابية للخط، التي تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، بما يتيح نقل النفط العراقي، إضافة إلى كميات قد ترد مستقبلاً من الكويت ودول خليجية أخرى، إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المصافي التركية صُممت منذ عقود لمعالجة النفط القادم من المنطقة، ولا سيما الخام العراقي ونفط كركوك، اللذين يشكلان جزءاً أساسياً من وارداتها.

ويعد خط الأنابيب العراقي-التركي، الممتد بين شمال العراق وميناء جيهان التركي، أحد أهم مسارات تصدير النفط في المنطقة، إذ يوفر منفذاً رئيسياً للنفط العراقي إلى الأسواق العالمية، فيما تسعى أنقرة وبغداد إلى تعزيز دوره في ظل المتغيرات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.