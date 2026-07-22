الرقابة المالية وبعثة الاتحاد الأوروبي تبحثان تطوير العمل الرقابي والتعاون المؤسسي

دمشق-سانا
بحث وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية، برئاسة الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي محمد هائل غفير، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا برئاسة مديرة البرامج تولي راتي، آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العمل الرقابي وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية.
واستعرض غفير، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الجهاز بدمشق، واقع عمل الجهاز في مرحلتي ما قبل التحرير وما بعده، موضحاً أن الإدارة أجرت تقييماً شاملاً لواقعه الفني والإداري، حددت من خلاله أبرز نقاط الضعف والتحديات التي كانت تحد من فاعلية الرقابة، ووضعت مسارات عملية لمعالجتها ضمن رؤية متكاملة للتطوير المؤسسي.
وأوضح، أن تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الكوادر تمثلان أولوية رئيسة في عملية التطوير، وهو ما دفع الجهاز إلى إحداث المعهد التخصصي للرقابة المالية، بهدف تأهيل العاملين وتزويدهم بالمعارف، والمهارات والأدوات الرقابية الحديثة.
وأشار غفير، إلى أن الجهاز يعمل على تحديث أساليب الرقابة وتجاوز الأنماط التقليدية، من خلال التوجه نحو التحول الرقمي واعتماد الرقابة المبنية على المخاطر، لافتاً إلى استحداث مديرية المخاطر وضمان الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع كشف المخالفات، وتعزيز حماية المال العام.
وبين أن المرحلة السابقة شهدت تداخلاً في بعض جوانب العمل بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فيما تشهد المرحلة الحالية مستوى متقدماً من التنسيق بين الجانبين، بما يعزز تكامل الأدوار، ويوحد الجهود ويرفع فاعلية المنظومة الرقابية.
بدورها، أكدت تولي راتي دعم بعثة الاتحاد الأوروبي لجهود الجهاز الرامية إلى تطوير أدائه، وأبدت استعداد البعثة لتقديم ما هو متاح من خبرات، وبرامج مساندة تسهم في تعزيز قدراته المؤسسية والفنية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع خطوات تنفيذية للمرحلة القادمة.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الجهاز المركزي للرقابة المالية، لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة المالية والتطوير المؤسسي.