الرقابة المالية وبعثة الاتحاد الأوروبي تبحثان تطوير العمل الرقابي والتعاون المؤسسي

دمشق-سانا‎ ‎

بحث وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية، برئاسة الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي محمد هائل غفير، مع ‏وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا برئاسة مديرة البرامج تولي راتي، آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العمل الرقابي ‏وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية.‏

واستعرض غفير، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الجهاز بدمشق، واقع عمل الجهاز في مرحلتي ما قبل ‏التحرير وما بعده، موضحاً أن الإدارة أجرت تقييماً شاملاً لواقعه الفني والإداري، حددت من خلاله أبرز نقاط الضعف ‏والتحديات التي كانت تحد من فاعلية الرقابة، ووضعت مسارات عملية لمعالجتها ضمن رؤية متكاملة للتطوير المؤسسي.‏

وأوضح، أن تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الكوادر تمثلان أولوية رئيسة في عملية التطوير، وهو ما دفع الجهاز إلى ‏إحداث المعهد التخصصي للرقابة المالية، بهدف تأهيل العاملين وتزويدهم بالمعارف، والمهارات والأدوات الرقابية الحديثة.‏

وأشار غفير، إلى أن الجهاز يعمل على تحديث أساليب الرقابة وتجاوز الأنماط التقليدية، من خلال التوجه نحو التحول الرقمي ‏واعتماد الرقابة المبنية على المخاطر، لافتاً إلى استحداث مديرية المخاطر وضمان الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، ‏وتسريع كشف المخالفات، وتعزيز حماية المال العام.‏

وبين أن المرحلة السابقة شهدت تداخلاً في بعض جوانب العمل بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة ‏والتفتيش، فيما تشهد المرحلة الحالية مستوى متقدماً من التنسيق بين الجانبين، بما يعزز تكامل الأدوار، ويوحد الجهود ويرفع ‏فاعلية المنظومة الرقابية.‏

بدورها، أكدت تولي راتي دعم بعثة الاتحاد الأوروبي لجهود الجهاز الرامية إلى تطوير أدائه، وأبدت استعداد البعثة لتقديم ما ‏هو متاح من خبرات، وبرامج مساندة تسهم في تعزيز قدراته المؤسسية والفنية.‏

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع ‏خطوات تنفيذية للمرحلة القادمة.‏

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الجهاز المركزي للرقابة المالية، لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتبادل الخبرات في ‏مجالات الرقابة المالية والتطوير المؤسسي.‏