انخفاض مخزونات النفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ 1983

واشنطن-سانا

انخفضت اليوم الإثنين مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بنحو 5.1 مليون برميل إلى 311.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس آذار 1983.

وذكرت رويترز أن عمليات سحب النفط تأتي في إطار موافقة أمريكية على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.

وتشهد أسواق الطاقة مرحلة حرجة بعد تجدد الصراع في الشرق الأوسط ما أدى إلى تراجع المعنويات، في حين تواصل الولايات المتحدة شن هجماتها على إيران لليوم التاسع على التوالي لتزداد المخاطر المهددة للملاحة عبر مضيق هرمز بعد ورود أنباء عن تعطل ناقلات نفط حيث تجاوزت أسعار خام برنت 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في شهر قبل أن تنخفض.

يذكر أن أسواق النقل البحري شهدت تراجعاً لافتاً في نشاط الشحن عبر مضيق هرمز، إذ أفادت مصادر في القطاع بأن عمليات الشحن المباشر ونقل الشحنات بين الناقلات انخفضت إلى مستويات محدودة خلال الأيام الماضية، فيما أوضحت شركة “كلاركسونز” للوساطة الملاحية أن حركة عبور الناقلات عبر المضيق الاستراتيجي هبطت إلى متوسط ناقلتين عملاقتين يومياً، بعد أن كانت تسجّل ما بين خمس وثماني عمليات عبور يومياً في الأسابيع السابقة.