مؤشر قيمة الصادرات التركية يرتفع بنسبة 14.2 في المئة

thumbs b c 0774bb1b06a7f1774f70d3d2c79d126f مؤشر قيمة الصادرات التركية يرتفع بنسبة 14.2 في المئة

أنقرة-سانا

أعلنت هيئة الإحصاء في تركيا اليوم الجمعة ارتفاع مؤشر قيمة وحدة الصادرات التركية خلال أيار الماضي بنسبة 14.2 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الهيئة قولها: سجل مؤشر الصادرات، مقارنة بأيار 2025، ارتفاعاً بنسبة 8.8 بالمئة في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، و11.3 بالمئة في المواد الخام (باستثناء الوقود)، و52.5 بالمئة في الوقود، و12 بالمئة في الصناعات التحويلية (باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ).

وأوضح البيان أن مؤشر قيمة وحدة الواردات خلال الشهر ذاته، ارتفع أيضاً بنسبة 14.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض مؤشر الواردات في الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4 بالمئة، بينما ارتفع في الوقود بنسبة 49 بالمئة، وفي المواد الخام (باستثناء الوقود) بنسبة 4.3 بالمئة، وفي الصناعات التحويلية (باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ) بنسبة 6.4 بالمئة.

ويقيس مؤشر الواردات والصادرات كلاً من كمية السلع المستوردة أو المصدرة إلى الخارج (بالطن)، إضافة إلى قيمتها، ومقارنتها على أساس شهري أو سنوي.

أما معدل التبادل التجاري، الذي يُحتسب بقسمة مؤشر قيمة وحدة الصادرات على مؤشر قيمة وحدة الواردات فبلغ 89.6 نقطة في أيار 2026، مقارنة بـ 89.5 نقطة في أيار 2025، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.1 نقطة.

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