وفد من وزارة الطاقة يطلع على مشروع سد حديثة في العراق

بغداد-سانا‏

اطلع وفد من وزارة الطاقة السورية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، على مشروع سد ‏حديثة المقام على نهر الفرات في محافظة الأنبار غرب العراق، وذلك ضمن برنامج الزيارات الرسمية لوفد الوزارة إلى ‏العراق.‏

وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوفد السوري، الذي ضم مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية ‏أحمد الكوان، ومدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، جال في منشآت السد واطلع على واقع المخزون المائي ‏والأعمال التشغيلية وأعمال الصيانة الجارية فيه، كما زار المحطة الكهرومائية التابعة للسد للاطلاع على آليات تشغيلها في ‏إنتاج الطاقة الكهربائية.‏

وأشارت الوزارة إلى أن وفداً من وزارة الموارد المائية العراقية، برئاسة الوكيل الإداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي، ‏رافق الوفد السوري خلال الزيارة، حيث عُقد على هامشها اجتماع مشترك تبادل خلاله الجانبان الأفكار والآراء بشأن ‏التشغيل المشترك وتبادل البيانات، واستعرضا آليات إدارة الموارد المائية وتنظيم الإطلاقات المائية والخطط التشغيلية ‏المعتمدة لإدارة السدود ومنظومات توزيع المياه.‏

وناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه القطاع المائي، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، بما يشمل ‏تبادل المعلومات الهيدرولوجية وتطوير التعاون الفني.‏

وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على مناسيب نهر الفرات وإطلاقاته وفق الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين البلدين، بما ‏يسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز المصالح المشتركة.‏

وكان الوفد السوري بحث في وقت سابق اليوم، مع وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي، سبل تعزيز التعاون ‏المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وتنسيق الإطلاقات المائية في نهر الفرات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ‏تطوير آليات العمل الثنائي لمواجهة التحديات المائية المتزايدة في المنطقة وخدمة مصالح البلدين الشقيقين.‏