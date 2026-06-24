وفد من وزارة الطاقة يطلع على مشروع سد حديثة في العراق

بغداد-سانا
اطلع وفد من وزارة الطاقة السورية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، على مشروع سد حديثة المقام على نهر الفرات في محافظة الأنبار غرب العراق، وذلك ضمن برنامج الزيارات الرسمية لوفد الوزارة إلى العراق.
وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوفد السوري، الذي ضم مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، ومدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، جال في منشآت السد واطلع على واقع المخزون المائي والأعمال التشغيلية وأعمال الصيانة الجارية فيه، كما زار المحطة الكهرومائية التابعة للسد للاطلاع على آليات تشغيلها في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشارت الوزارة إلى أن وفداً من وزارة الموارد المائية العراقية، برئاسة الوكيل الإداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي، رافق الوفد السوري خلال الزيارة، حيث عُقد على هامشها اجتماع مشترك تبادل خلاله الجانبان الأفكار والآراء بشأن التشغيل المشترك وتبادل البيانات، واستعرضا آليات إدارة الموارد المائية وتنظيم الإطلاقات المائية والخطط التشغيلية المعتمدة لإدارة السدود ومنظومات توزيع المياه.
وناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه القطاع المائي، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، بما يشمل تبادل المعلومات الهيدرولوجية وتطوير التعاون الفني.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على مناسيب نهر الفرات وإطلاقاته وفق الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز المصالح المشتركة.
وكان الوفد السوري بحث في وقت سابق اليوم، مع وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وتنسيق الإطلاقات المائية في نهر الفرات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل الثنائي لمواجهة التحديات المائية المتزايدة في المنطقة وخدمة مصالح البلدين الشقيقين.