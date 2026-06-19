أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية

لندن-سانا‏



تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على ‏التوالي، وذلك بضغط من قوة “الدولار” والمؤشرات الصادرة عن مجلس الاحتياطي ‏الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة ليصل ‏إلى 4145.02 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له ‏منذ الـ 11 من الشهر الجاري عند 4119.78 دولاراً للأوقية، في حين يجري تداول ‏المعدن الأصفر دون مستوى متوسط 200 يوم منذ الخامس من الشهر الحالي.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى ‌‏4163.20 دولاراً.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 ‏بالمئة لتصل إلى 64.61 دولاراً للأوقية، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.8 بالمئة مسجلاً ‌‏1665.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 1254.16 دولاراً، ‏لتتجه بذلك المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية بالتوازي مع المكاسب التي يحققها ‏الدولار، والتي تجعل المعادن المقومة به أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

يشار إلى أن هذا التراجع الملحوظ في أسعار الذهب يرجع إلى البيئة الصعبة التي يتعامل ‏معها، وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يشكل عامل ‏ضغط مستمراً على الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب، مقابل دعم قوة الدولار وفق ‏محللين.