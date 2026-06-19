أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية

لندن-سانا
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وذلك بضغط من قوة “الدولار” والمؤشرات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.
وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 4145.02 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الـ 11 من الشهر الجاري عند 4119.78 دولاراً للأوقية، في حين يجري تداول المعدن الأصفر دون مستوى متوسط 200 يوم منذ الخامس من الشهر الحالي.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى 4163.20 دولاراً.
وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 64.61 دولاراً للأوقية، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.8 بالمئة مسجلاً 1665.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 1254.16 دولاراً، لتتجه بذلك المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية بالتوازي مع المكاسب التي يحققها الدولار، والتي تجعل المعادن المقومة به أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
يشار إلى أن هذا التراجع الملحوظ في أسعار الذهب يرجع إلى البيئة الصعبة التي يتعامل معها، وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يشكل عامل ضغط مستمراً على الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب، مقابل دعم قوة الدولار وفق محللين.