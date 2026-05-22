الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

سنغافورة-سانا

استقر الدولار اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، وسط تداولات متقلبة تأثرت بالغموض المحيط بمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي وقضايا إقليمية.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار سجل استقراراً قرب 99.24 نقطة، في حين شهدت العملات الرئيسية الأخرى تبايناً محدوداً في الأداء مع ترقب الأسواق للتطورات السياسية والاقتصادية.

ويترقب المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن مسار المحادثات، في ظل تضارب الإشارات بين الجانبين حول عدد من الملفات، أبرزها مخزون اليورانيوم الإيراني وممرات الملاحة.

وأشارت إلى أن العملة الأمريكية تلقت دعماً إضافياً من بيانات اقتصادية أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، وارتفاع نشاط التصنيع إلى أعلى مستوى له منذ سنوات، ما يعكس متانة الاقتصاد الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس، أن بلاده ‏تواصل التفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق قائلاً: “سنحصل على ما نريد ‏بطريقة أو بأخرى”، مؤكداً أن واشنطن “لن تسمح لإيران بامتلاك ‏سلاح نووي”.