وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة

المالية 1 وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة

دمشق-سانا

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية وحوافز للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة.

ويهدف المرسوم إلى مساعدة أصحاب هذه المنشآت على معاودة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك وفق نسب الضرر المعتمدة التي تقدّرها اللجان المختصة.

ويمكن أن تستفيد أكثر من30 ألف منشأة من هذا المرسوم، وخاصة في حلب وريف دمشق وبقية المحافظات.

وتوضح التعليمات التنفيذية المرفقة إجراءات وخطوات الاستفادة من هذه الإعفاءات.

وفي 20 آذار الماضي أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.

1 2 وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة
2 3 وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة
3 وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة
4 2 وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة
5 وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة
معرض قطع غيار السيارات بدمشق… منصة لتعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي
حملة ترحيل أنقاض وفتح شوارع في حي دير بعبلة بحمص
ناشطون ومؤثرون: معرض دمشق الدولي منصة للنهضة الاقتصادية في سوريا
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الشمالي
مسح تنموي شامل في مدينة القصير لبناء قاعدة بيانات تدعم التخطيط المستقبلي في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك