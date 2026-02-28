ارتفاع أسعار الذهب 850 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

أعلنت جمعية الصاغة في دمشق، اليوم السبت، نشرة ثانية لأسعار الذهب سجّل فيها غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ارتفاعاً قدره 850 ليرة سورية، مقارنة بسعره الصباحي، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 17500 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها الصادرة عصر اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ 18350 ليرة مبيعاً، و18000 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15750 ليرة مبيعاً، و15400 ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية، عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.

