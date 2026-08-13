عين على السينما

دمشق-سانا

تأخذ سانا الثقافية قرّاءها هذا الأسبوع في جولة جديدة بين أحدث الأفلام المعروضة في صالات السينما السورية، عبر عملين يتباينان في أسلوبهما بين الرعب والكوميديا الرومانسية، ويلتقيان في تناولهما للعلاقات الإنسانية وما تختزنه المشاعر والذكريات من مفاجآت.

• الفيلم: صندوق الأمانات

فيلم رعب أمريكي يمزج بين الدراما النفسية والأحداث الخارقة للطبيعة.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رعب خارق – إثارة.

التأليف: جاستن يوفي.

الإخراج: دانيال شتام.

البطولة: كارلا غوغينو، ولو تايلور بوتشي، وكاثرين إيزابيل، وإيدان إدواردز.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: بعد سنوات أمضتها في رعاية والدتها، تنتقل إيلين إلى بلدة جديدة أملاً في إعادة بناء حياتها، وتوافق على استضافة قريبها وينثروب، وهو جندي سابق يعاني آثار صدمة نفسية قاسية، لكن سلوكه المنعزل والمضطرب يثير مخاوف المحيطين به، ولا سيما جارتهما فاهنا، التي تصرّ على أنه يشكّل خطراً، وعندما تقع جريمة غامضة وتبدأ تصرفات وينثروب بالتغيّر على نحو غير مألوف، تجد إيلين نفسها أمام قوة خفية تهدد قريبها وتضع قدرتها على إنقاذه أمام اختبار صعب.

• الفيلم: أحبك من زمان

فيلم كويتي وهو كوميديا رومانسية تكشف تحوّل الصداقة القديمة إلى حب.

بلد الإنتاج: الكويت.

النوع: كوميديا – رومانسي.

التأليف: إياد صالح.

الإخراج: إيلي السمعان.

البطولة: نور الغندور، علي كاكولي، فاطمة الشريف، نهى نبيل، شوق الهادي، إيلي متري، مهيرة عبد العزيز.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول هيا، الشابة التي اعتادت النظر إلى جواد بوصفه صديقها المقرّب، من دون أن تفكر في حقيقة المشاعر التي تجمعهما، غير أن إعلان جواد خطوبته يقلب عالمها رأساً على عقب، ويدفعها إلى إعادة قراءة علاقتهما والتساؤل عما إذا كان الحب الذي تبحث عنه مختبئاً طوال الوقت في قلب صداقتهما، لتبدأ رحلة عاطفية تجمع بين المواقف الطريفة والمفاجآت واكتشاف الذات.

