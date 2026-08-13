المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 13 من آب 2026

دمشق:

1 – معرض الورشة التطبيقية بعنوان (من الطين نبني… آفاق مُعاصرة للبناء بتقنية اللِّبْن)، في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – فعالية للأطفال بعنوان (الطباعة على شاشة حريرية)، بإشراف الدكتورة هزار الأحمر، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – ورشة عمل بعنوان (خيال الظل)، تقدمها الفنانة غالية شحادة، في نادي محافظة دمشق بكفرسوسة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – عرض غنائي تفاعلي للأطفال بعنوان (هالصيصان وشرطة الأطفال)، في مسرح دمر الثقافي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – نشاط تراثي بعنوان “صناعة وزخرفة النحاس الشرقي”، يلقيها الأستاذ صبحي الشايب، في سوق الحرف والصناعات التقليدية بدمر، الساعة الـ 11 صباحاً.

6 – نشاط للأطفال بعنوان (التعريف بالتراث اللامادي لمدينة دمشق)، يقدمه فريق صنوبر، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

7 – ملتقى العمارة والفنون بعنوان (بعد البكالوريا… كيف تختار صح؟)، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

8 – ورشة عمل بعنوان (بديع الوصف وجميل الكلام في أمثال أهل الشام)، يقدمها الأستاذ أحمد المصري، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – محاضرة بعنوان “سمات المدرب الناجح” للأستاذة رانيا جمقيري، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

10 – محاضرة تفاعلية للسيدات بعنوان (تدبر يصنع الأثر)، تلقيها الدكتورة هند سحلول، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

11 – محاضرة تنموية بعنوان (صناعة المبادرات المجتمعية)، تقدمها الأستاذة سوسن لداوي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

12 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “كيف تروض تنينك” في سينما كندي دمر، الساعة الـ 7:00 مساءً.

13 – ندوة حوارية بعنوان “جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب” بإدارة الأديب عبد الله نفاخ، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 6 مساءً.

14 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تعليمية للأطفال بعنوان (أبطال الحساب الذهني)، تقدمها المدربة وفاء سلمان، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان (اختيار الفرع الجامعي)، يلقيها الدكتوران هيثم معسعس وخالد الهبشة والأساتذة عبد الله حاج درويش ومهند حمدان وعبد العزيز دوبا وعمر ريا، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – أمسية شعرية زجلية بعنوان (شمس القوافي)، يشارك فيها الشعراء محمد محمود ناصر الدين (أبو سعيد الفيجاني) ونبيل الطويل وعبد الكريم عبادة وحسين شحادة ويوسف القادري والشاعرة خزامي الشلي وعازف العود الفنان موفق عثمان، في قاعة المكتبة العامة في المركز الثقافي العربي بالتل، الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (فقيهة النساء.. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها_ محطات ومواقف)، تقدمها الأستاذة زينب نزار شحادة، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

درعا:

أصبوحة أدبية بعنوان (في رحاب الإبداع)، يشارك فيها الشعراء حسين الهنداوي وأحمد رستم دخل الله ورفاعي البلخي وصباح أبو السل والقاص منصور الحاتم، في المركز الثقافي بدرعا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – نشاط أدبي للأطفال بعنوان (أقلام واعدة)، تقدمه مانوليا أدريس وشهد صالح، في النافذة الثقافية في شين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – دورة بعنوان (أسرار ألفية ابن مالك)، يقدمها المدرب محمد ضاهر، في قاعة المطالعة بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حماة:

1 – أصبوحة أدبية للأطفال بعنوان (نادي القراءة)، يستضيفها بيت سوري للفنون، في مقره بمصياف (الحي الشمالي)، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة صحية بعنوان (المخاطر الصحية للمخدرات)، يقدمها رئيس شعبة الهلال الأحمر بمصياف الدكتور عمار حسامو، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – جلسة حوارية بعنوان (معاً نبني)، يقدمها مسؤول الدفاع المدني في سلمية معتز محمد العلي، في المركز الثقافي بسلمية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – محاضرة بعنوان (الأمية في عصر الذكاء الاصطناعي)، تلقيها مريم محمد ميسر الجندي، في مقر مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – دندنة شعرية شبابية، يشارك فيها الشعراء طاهر القيمة وصفية الدغيم والبراء خالد هلال وعبد المنعم جاسم وأنس شربتجي وأمير حجازي، في مقر مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشة تعلم مبادئ الحساب الذهني للأطفال، تدريب الأستاذة جيهان زيدان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – عرض أفلام الأطفال والأسرة المدبلجة “إيليو” و”السنافر 2025: ريحانا في دور سنفورة” و”في أحلامك”، في سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

3 – أصبوحة شعرية يحييها الشاعر مجد إبراهيم، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – محاضرة بعنوان “المكتبة والمركز الثقافي.. حاضنات الفكر وأدوات التنوير” تقديم الأستاذ مهدي إبراهيم، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

5 – نشاط تراثي للأطفال بعنوان “حكايات الجدة”، تقدمها السيدة نظمية إسماعيل، في النافذة الثقافية بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

6 – منتدى أدبي بعنوان (إشراقات أدبية.. مواهب واعدة)، بإشراف الأديبة جيهان مصطفى والدكتور محمد يوسف والسيدة عبير علي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

7 – أمسية موسيقية يحييها “كورال نهاوند أطفال”، في الحديقة المركزية بطرطوس، الساعة الـ 8:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – ندوة بعنوان (المخدرات بين خبث التكوين وهلاك الجسد وفساد الأخلاق)، يلقيها الدكتوران براء علاف وعبد الله حجازي والأستاذ حازم حاج حسين، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

2 – عرض الفيلم السينمائي (المترجم)، في افتتاح تظاهرة أفلام الثورة السورية، في سينما الكندي باللاذقية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان (دروس في السياسة والاقتصاد والشطرنج)، يلقيها الأستاذ محمد نور يكن، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – أمسية فنية تجمع بين الموسيقا والفن التشكيلي، في المركز الثقافي بجنديرس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض أفلام: “الجواهرجي، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، صندوق القفل، أحبك من زمان، وصعود الشر الميت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – محاضرة بعنوان (الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وطرق الانتقال، وأهمية دور الطبيب البيطري في الوقاية منها)، يلقيها الدكتور عمر عيادة العبيد، في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – محاضرة بعنوان (مهندسو النظافة أبطال مدينتي)، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

الرقة:

1 – عرض فيلم الأنيمشن “BILAL – قصة بلال بن رباح”، في المركز الثقافي العربي بالطبقة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

2 – ندوة حوارية بعنوان (دور الأدب والفنون في بناء الشباب)، يلقيها الأستاذ بكر الحمود والأستاذ رافد الفياض والدكتور محمد الصالح، ويدير الجلسة الأستاذ عبد اللطيف الجاسم، في مقر مديرية الثقافة في الرقة، الساعة الـ 8:00 مساءً.