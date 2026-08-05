أمسية قصصية في نوى تنشّط الحركة الأدبية وتدعم المواهب الشابة

درعا-سانا‏

نظّم المركز الثقافي العربي في مدينة نوى بريف درعا الغربي، اليوم الأربعاء، أمسية قصصية ‏بمشاركة عدد من القاصين، وذلك في مركز التنمية الريفية، ضمن برنامج الفعاليات الثقافية الهادفة ‏إلى تنشيط الحركة الأدبية وتشجيع الإبداع المحلي.‏

وأوضح رئيس المركز الثقافي العربي في نوى عمار حرب، في تصريح لـ سانا، أن الأمسية شهدت ‏حضوراً لافتاً ومشاركات قصصية متنوعة، مؤكداً حرص المركز على تنظيم فعاليات دورية تسهم ‏في تنشيط المشهد الأدبي في المنطقة، وتعزيز حضور المبدعين الشباب.‏

بدوره، بيّن أمين سر فرع اتحاد الكتاب العرب في درعا حمدي البصيري، أن الأمسية تخللها حوار ‏حول إطلاق ورشات إبداعية وتشكيل جماعات أدبية رديفة للاتحاد، مشيراً إلى أن أولى هذه الورشات ‏ستنطلق بعد عشرة أيام، وتُخصّص لفن القصة القصيرة، بهدف صقل مواهب الشباب وتعريفهم ‏بفنون الكتابة والإلقاء والأجناس الأدبية.‏

وقدّم القاص مروان الشولي مجموعة قصصية بعنوان «يقولون»، تناول فيها معاناة المرأة التي ‏تضحّي من أجل أسرتها من دون أن تجد مساحة للتعبير عن ذاتها، فيما سلطت قصة «ما لا يقوله ‏لك الأطباء» الضوء، بأسلوب توعوي، على مخاطر الجهل والشعوذة المنتشرة عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي.‏

كما تناولت قصة «الفلاح» واقع القطاع الزراعي، وأسباب تراجع الإنتاج، وسبل دعم المزارعين، ‏فيما أكد الشولي أن أدباء درعا يواصلون إثراء المشهد الثقافي من خلال مشاركاتهم وإصداراتهم ‏الأدبية.‏

وعبّر سامر الخبي، أحد حضور الأمسية، عن استمتاعه بالقصص المقدّمة التي لامست الواقع ‏وطرحت موضوعاته بأسلوب مختلف، داعياً إلى استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات لما لها من دور ‏في تعزيز الحراك الثقافي في المحافظة.‏

وتندرج الأمسية ضمن سلسلة أنشطة ينظمها المركز الثقافي العربي في نوى لدعم الحركة الثقافية ‏والأدبية، وإتاحة المجال أمام الكتّاب والمبدعين لتقديم نتاجاتهم، واكتشاف المواهب الشابة ‏وتطويرها، بما يسهم في إغناء الحياة الثقافية في محافظة درعا.‏