الثقافة والعدالة الانتقالية.. تعاون لحفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي

دمشق-سانا

بحث وزير الثقافة محمد الصالح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، سبل تعزيز التعاون في مجالات حفظ الذاكرة الوطنية، ونشر الوعي بمبادئ العدالة الانتقالية، وترسيخ قيم المواطنة والسلم الأهلي، وذلك خلال زيارة وفد من الهيئة إلى وزارة الثقافة.

وأكد الطرفان أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المسارات القضائية والمحاسبة، بل تشمل أيضاً حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق روايات الضحايا والناجين، وترسيخ ثقافة الحقيقة والعدالة وعدم تكرار الانتهاكات، وشددا على أن صون الذاكرة يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وثقة بمستقبله.

وشدد الجانبان على الدور المحوري للثقافة والمثقفين والفنانين في مواجهة خطاب الكراهية والتعميم، وتعزيز خطاب وطني جامع يقوم على احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون، بما يدعم جهود بناء السلام المستدام، ويعزز قيم الحوار والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

وأشار الطرفان إلى أن الشراكات بين المؤسسات الوطنية تسهم في تقريب مسارات العدالة من المواطنين، وتعزيز مشاركة الضحايا في صياغة مستقبل قائم على الحقيقة والمساءلة والإنصاف، وصولاً إلى دولة المواطنة التي تضمن الحقوق وتمنع تكرار الانتهاكات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وتكامل أدوارها في حفظ الذاكرة الوطنية، وبناء السلام، وترسيخ قيم العدالة والمواطنة، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويدعم مسار التعافي المجتمعي.