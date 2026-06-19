وزير الثقافة يبحث مع يارا صبري وفرقة دمشق المسرحية دعم المسرح وتعزيز ثقافة العدالة

دمشق-سانا

بحث وزير الثقافة محمد ياسين الصالح مع الفنانين يارا صبري وماهر صليبي وروبين عيسى وجابر جوخدار، سبل تطوير الحركة المسرحية وتعزيز دور الفن في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ قيم العدالة.

أثر الفن السوري الأصيل على المجتمع

وذكرت وزارة الثقافة عبر صفحتها على فيسبوك، أن الوزير الصالح التقى الفنانين في مبنى الوزارة بدمشق، واستمع إلى الأفكار والمقترحات التي قدموها، مشيراً إلى أثر الفن السوري الأصيل في الارتقاء بالعلاقات الاجتماعية، وإعادة تعريف السوريين ببعضهم البعض، وإلى أهمية استعادة الرموز والقيم التي أفقدها النظام البائد معانيها وتأثيرها، بما يسهم في تقديم الصورة الحقيقية لسوريا وشعبها.

رؤية جديدة للمسرح

وأكدت الفنانة يارا صبري أهمية وضع خطط ومسارات واضحة لدعم الحركة المسرحية السورية، مشددة على ضرورة توفير إمكانات الإنتاج التي تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة، ومعبّرة عن تساؤلات الفنانين والمثقفين السوريين حول مستقبل المسرح وآفاق تطويره.

من جهته أشار المخرج ماهر صليبي إلى أهمية مد جسور التواصل بين الفاعلين الثقافيين والجهات المعنية بالمسرح، مستعرضاً التحضيرات الجارية لتقديم مسرحية بروفة يوم الحساب التي يخرجها برعاية وزارة الثقافة، والمقرر عرضها قريباً على خشبة مسرح الحمراء، وتقدمها “فرقة دمشق المسرحية” من بطولة الفنانين يارا صبري وروبين عيسى وجابر جوخدار، عن نص للكاتب فارس الذهبي، وتناقش مفهوم العدالة الانتقالية، ودور ثقافة القانون، بوصفها مدخلاً لتحقيق العدل وإنصاف الضحايا.

بين الطموح والدعم

بدورها استعرضت الفنانة روبين عيسى واقع وطموحات طلاب معهد السينما، متطرقة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الدراما والمسرح، بينما تناول الفنان جابر جوخدار أهمية تطوير أنظمة نقابة الفنانين، والسبل الكفيلة بدعم الإنتاج الفني، وتعزيز البيئة الثقافية، والنهوض بالأكاديميات الفنية السورية.

كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المشهد الثقافي الراهن وانعكاساتها على القطاع الفني.

ووجه وزير الثقافة دعوة مفتوحة إلى الفنانين لعقد لقاءات دورية مع الوزارة للاطلاع على مشاريعهم وتطلعاتهم، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المسرح السوري، وتقديم التسهيلات اللازمة لاستعادة ألقه وريادته.