“نبض الفرات”… ملتقى شعري يستعيد الذاكرة ويجدّد الانتماء

دمشق-سانا



استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، اليوم الخميس، أمسية شعرية حملت عنوان “نبض الفرات”، شارك فيها الشعراء لميس الرحبي، وزياد الشملان، وخليل حمادة، وأيمن الجبلي، وقدّمتها الشاعرة فايزة اهويدي، بحضور نخبة من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأكّدت اهويدي في كلمتها الافتتاحية أن الفرات لم يكن يوماً مجرد نهرٍ يجري بين ضفتيه، بل ظل رمزاً للحياة والخصب والانتماء، وحاضناً لذاكرة السوريين وتاريخهم، مرحّبةً بالشعراء الذين حملوا في قصائدهم نبض المكان وصوت الإنسان السوري في مواجهة الغياب والاغتراب.

الفرات… ذاكرة وطنية تتجدّد بالشعر

جاءت الأمسية مساحةً لاستحضار الفرات، بوصفه رمزاً للهوية والذاكرة الجمعية، وتنوّعت نصوص المشاركين بين الحنين إلى المكان واستعادة صور الطفولة والأهل، والتعبير عن آمال العودة والبناء، إلى جانب قصائد وطنية وإنسانية واجتماعية.

وحضر الفرات في القصائد شاهداً على تحوّلات المجتمع السوري ومحطّاته الصعبة، ليبقى رمزاً للصمود والتجدد والانتماء، رغم ما شهدته المنطقة من نزوح وتغيّرات.

الرحبي… الفرات بين الملحمة والحنين

قدّمت الشاعرة لميس الرحبي، ولا سيما في قصيدتها “فراتيون”، صورة الفرات بوصفه فضاءً حضارياً ووجدانياً يتجاوز الجغرافيا إلى التاريخ والهوية، مستحضرةً النهر والنخيل والسماء في مشهد شعري يربط الماضي بالحاضر المتطلع الى المستقبل.

كما حملت نصوصها المحكية دفئاً وجدانياً وحنيناً إلى دير الزور وأهلها، معتمدةً إيقاعاً قريباً من الأغنية الشعبية منح النصوص دفئاً وجدانياً وتأثيراً مباشراً.

الشملان… قصيدة المقاومة والتمسّك بالوطن

قدّم الشاعر زياد الشملان نصوصاً حماسية ارتكزت على ثنائية المواجهة بين الإنسان المتمسك بأرضه وكرامته، وبين قوى الظلم والاغتصاب.

وعكست قصائده روح التحدي والثبات، مؤكدة أن الهوية الوطنية لا تُنتزع، وأن إرادة الشعوب قادرة على تجاوز المحن.

وجمعت نصوصه بين الفخر بالانتماء، والهجاء الرمزي للخصم، والدعوة إلى التمسك بالحق والدفاع عن الوطن، في بناء شعري يقوم على خطاب تعبوي مباشر ولغة واضحة الإيقاع.

الجبلي… استعادة صوت الفروسية العربية

استعاد الشاعر أيمن الجبلي في قصائده تقاليد الشعر العربي الحماسي، موظفاً لغة جزلة وصوراً مستمدة من التراث العربي، ومحتفياً بقيم الكرامة والعدالة والبطولة، مستحضراً رموز الشام وتاريخها بوصفها عنواناً للصمود والإباء.

واعتمد الجبلي خطاباً شعرياً قائماً على التوكيد والتحفيز واستنهاض الهمم، لتبدو قصائده امتداداً لتيار الشعر الوطني الذي يقدّم الرسالة والفكرة بوصفهما جوهر العمل الشعري.

حمادة… جماليات الغزل وحكمة التجربة

تنقّل الشاعر خليل حمادة بين فضاءات الغزل الكلاسيكي والحكمة الشعبية والحنين الإنساني.

وفي قصيدته “الغاوية” استعاد جماليات القصيدة العربية التقليدية عبر صور مستمدة من الضوء والجواهر والطبيعة، فيما حملت نصوصه النبطية خلاصة تجربة حياتية تقوم على الصبر والوفاء والتوازن والوفاء للعلاقات الإنسانية، قبل أن يبلغ ذروة الشجن في قصائد الحنين التي جعلت الغياب والذاكرة محوراً أساسياً للتجربة الشعرية.

عكست الأمسية قدرة الشعر على إعادة وصل المدن السورية بذاكرتها الثقافية والوجدانية، وإحياء العلاقة بين الإنسان ومكانه الأول، مؤكدة أن الفرات ليس نهراً فحسب، بل رمزٌ للهوية والانتماء والقدرة على النهوض من جديد.

وجاءت الأمسية ضمن برنامج الفعاليات الثقافية التي نظمتها مديرية الثقافة بدمشق، بهدف تنشيط الحراك الأدبي والفني، وتعزيز حضور الشعر بوصفه أحد أهم أشكال التعبير عن الذاكرة الوطنية.