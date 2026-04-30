طلاب المدرسة الفندقية في حلب يزورون متحف معرة النعمان

زار وفد من طلاب المدرسة الفندقية في محافظة حلب، اليوم الخميس، متحف معرة النعمان، بالتعاون والتنسيق بين مديرية السياحة ودائرة الآثار والمتاحف في منطقة المعرة للتعرف على محتوياته التاريخية والأثرية، وذلك في إطار تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي للطلاب بمعالم بلدهم الأثرية والحضارية.

وأوضح رئيس شعبة المباني الأثرية في دائرة آثار معرة النعمان منصور زعتور، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم خلال الزيارة تقديم شرح وافٍ عن تفاصيل الطرز المعمارية في المتحف وتاريخه، إضافةً إلى التعريف باللوحات الفسيفسائية المميزة التي يضمها، والتي هي عبارة عن 1600 متر مربع من الفسيفساء، مستعرضاً أهمية ومكانة المتحف العالمية والتاريخية على مستوى الشرق الأوسط، لكونه يعتبر المتحف الثاني بعد متحف “زوغما” في تركيا.

وقدم زعتور للطلاب الزائرين شرحاً مفصلاً عن التيجان الأيونية والكورنسية والدُورية الموجودة بالمتحف، والأعمدة وبوابات المدافن، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها بعد التحرير، حيث يستقبل المتحف باستمرار وفوداً من مختلف المحافظات، إضافة للوفود الأجنبية، وأن أبوابه مفتوحة للزائرين لتقديم أي معلومات يحتاجها عن هذا الصرح والموروث الحضاري والثقافي.

لينا جوهر، مديرة المدرسة الفندقية في حلب ذكرت في تصريح مماثل، أن الهدف من الزيارة تعريف الطلاب بالإرث التاريخي والحضاري لمدينة المعرة ومتحفها الشهير، مشيرةً إلى أهمية المعلومات القيمة التي تزود بها الوفد عن المتحف، مبدية إعجاب الطلاب بمقتنيات المتحف وخاصة اللوحات الفسيفسائية، وأعربت عن أسفها لدمار جزء منها.

يذكر أن متحف المعرة يعد تحفة معمارية حيث بني عام 1595 وتم افتتاحه كمتحف عام 1987 ويتربع وسط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ويضم أهم مجموعة لوحات فسيفساء أرضية في سوريا، تعود للفترات الرومانية والبيزنطية الإسلامية.