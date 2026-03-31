وزارة الثقافة تستعد لإطلاق مجلة “الشام” دعماً للطاقات الشابة وتوثيق الذاكرة الوطنية

دمشق-سانا

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق مجلة “الشام” خلال الفترة القريبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي، وفتح آفاق جديدة للحوار الفكري، عبر منصة تُعنى بإعادة قراءة الواقع السوري، وتوثيق الذاكرة الوطنية بأساليب معاصرة.

وبحسب منشور للوزارة على معرفاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تأتي المجلة كمبادرة ثقافية تسعى إلى احتضان الطاقات الشابة، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب المشاركة أمام الشباب السوري لتقديم مقالات تعبّر عن رؤاهم وتجاربهم، بما يسهم في إغناء المحتوى الثقافي، وتوسيع دائرة النقاش حول القضايا الفكرية والاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن موضوعات المقالات محددة ضمن نموذج التقديم، على أن يتم اختيار عدد من المشاركات المتميزة لنشرها في العدد الأول من المجلة، في إطار دعم الأصوات الإبداعية الشابة وإتاحة الفرصة لها للوصول إلى الجمهور.

وتؤكد هذه الخطوة حرص وزارة الثقافة على تطوير أدواتها الإعلامية والثقافية، وتعزيز دورها في توثيق الذاكرة الوطنية، بما يواكب التحولات الراهنة، ويعكس تنوع المشهد الثقافي السوري.

