“قماط وكفن” يضيء خشبة سلمية ضمن فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي

حماة-سانا

شهد اليوم الرابع من الدورة الخامسة لمهرجان محمد الماغوط المسرحي في مدينة سلمية، عرضاً مسرحياً بعنوان “قماط وكفن” وسط حضور جماهيري لافت، في حدث يكرس عودة الحياة الثقافية والمسرحية إلى المدينة بعد توقف دام 15 عاماً.

وأُقيم العرض على خشبة مسرح صالة سينما سلمية، وهو من إخراج هاشم غزال الذي لم ينقطع عن المشاركة في المهرجان منذ دورته الثانية عام 2008، وقدم عروضاً حاصلة على جوائز في الدورتين الثالثة والرابعة.

ويأتي العمل من تأليف الكاتب العراقي محمود أبو العباس وإعداد المسرحي إسماعيل خلف، فيما شارك في التمثيل المخرج غزال والممثلة رغداء جديد.

وقال محمد شعراني، مدير المهرجان، في تصريح خاص لمراسل سانا: “في اليوم الرابع استضفنا عرضاً من اللاذقية للمخرج هاشم غزال، حيث قدم فريق العمل جهداً مميزاً على الخشبة، وتلت العرض جلسة حوار شارك فيها الجمهور وأجاب المخرج عن تساؤلاتهم”.

من جهته، أشار أحمد المحيميد، عضو إدارة المهرجان، إلى أنه “بعد توقف دام 15 عاماً، تعود الحياة المسرحية والثقافية إلى سلمية، والجمهور يعود والمسرح يعود”، لافتاً إلى توافد الجمهور من محافظات مختلفة مثل اللاذقية وحلب ودمشق لمتابعة الحدث، ومؤكداً أن المهرجان يحمل رسالة إيجابية للمسرح في سوريا، ووعداً بمزيد من الفعاليات المميزة في المستقبل.

يذكر أن مهرجان محمد الماغوط المسرحي انطلق لأول مرة عام 2007 وتوقف بعد دورته الرابعة، لتعود الحياة إليه اليوم بدورته الخامسة التي تحمل رمزية خاصة كأول دورة بعد التحرير.