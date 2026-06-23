مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي

مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين

جهاد مقدسي

مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين

جهاد مقدسي

الحكومة السورية 2026

مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية

حسان جنيدي

● ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مرمرة في اسطنبول

● استشاري مع عدة وكالات أممية ومؤسسات محلية ودولية في دول مختلفة

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مستشار شؤون الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية

طلال كنعان

● ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو - كندا.

● عمل مستشاراً لعدة وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، في الوطن العربي وشمال سوريا.

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مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية

حمزة المصطفى

● من مواليد عام 1985.

● حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007.

● شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية الأولى.

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حاكم مصرف سوريا المركزي

محمد صفوت رسلان

● من مواليد عام 1981.

● حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.

● شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.

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الأمين العام لرئاسة الجمهورية

عبد الرحمن بدر الدين الأعمى

● من مواليد عام 1987.

● حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة UoPeople.

● شغل منصب محافظ حمص (2024–2026).

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وزير الإعلام السوري

خالد فواز زعرور

● من مواليد عام 1990.

● حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية (2014).

● شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق (2025).

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