مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي
مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين
جهاد مقدسي
مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين
جهاد مقدسي
الحكومة السورية 2026
● ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مرمرة في اسطنبول
● استشاري مع عدة وكالات أممية ومؤسسات محلية ودولية في دول مختلفة
● ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو - كندا.
● عمل مستشاراً لعدة وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، في الوطن العربي وشمال سوريا.
● من مواليد عام 1985.
● حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007.
● شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية الأولى.
● من مواليد عام 1981.
● حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.
● شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.
● من مواليد عام 1987.
● حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة UoPeople.
● شغل منصب محافظ حمص (2024–2026).
● من مواليد عام 1990.
● حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية (2014).
● شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق (2025).