Des artistes syriens transforment les branches des arbres en tableaux

Banlieue de Damas/Avec leurs simples outils, un groupe d’artistes syriens ont transformé les branches des arbres en tableaux .

En fait, des plasticiens ont transformé les branches des arbres dans le jardin de leur quartier à Jaramana dans la banlieue de Damas en des tableaux qui inspirent l’espoir et l’amour à travers différents sujets.

Les plasticiens bénévoles qui exécutent ces œuvres artistiques ont indiqué que cet art est l’un des meilleurs arts qui expriment la beauté de manière attrayante et belle, en utilisant les ligne, les couleurs et de nombreux autres outils, en particulier la fantaisie et la pensée.

Ils ont souligné que leur amour pour l’art les avait incités à collaborer pour concrétiser l’idée et l’appliquer sur le terrain.

R.Bittar