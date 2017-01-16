حلب-سانا استهدفت التنظيمات الإرهابية حي الحمدانية السكني في حلب بـ 10 قذائف صاروخية أسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم. وأفاد مراسل سانا نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة بأن مجموعات إرهابية تنتشر في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب ... المزيد
آخر الأخبار
بيسكوف: المحادثات السورية السورية في أستانة ليست بديلا عن محادثات جنيف
موسكو-سانا أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن المحادثات السورية السورية التي يجري التحضير لها في العاصمة الكازاخستانية أستانة تتمم محادثات جنيف مشيرا إلى أن دعوة الإدارة الأمريكية لحضور هذه المحادثات لم تتم بعد . وقال بيسكوف في حديث ... المزيد
شمخاني: دعم سورية يأتي في إطار استراتيجية إيران لحماية جبهة المقاومة ومواجهة الإرهاب
طهران-سانا جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني دعم بلاده المستمر لسورية وقيادتها في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها مؤكدا أن هذا الدعم يأتي في إطار استراتيجية بلاده لحماية جبهة المقاومة ومجابهة الإرهاب. وأوضح شمخاني خلال مقابلة ... المزيد
الجهاز المركزي للرقابة المالية يعلن عن مسابقة لتعيين 160 مفتشا في الإدارة المركزية وعدد من المحافظات
دمشق-سانا أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن إجراء مسابقة لتعيين 160 مواطنا من حملة الإجازة الجامعية في شهادتي الحقوق والتجارة والاقتصاد أو ما يعادلهما بوظيفة مفتش معاون من الفئة الأولى في الإدارة المركزية بدمشق وفروع الجهاز في محافظات درعا وحلب واللاذقية ... المزيد
النشاط الثقافي في ريف دمشق يستعيد زخمه ويتحدى الإرهاب
ريف دمشق-سانا لم يتوقف النشاط الثقافي في ربوع محافظة ريف دمشق رغم فداحة الإرهاب الذي طال مناطقها وبلداتها واستهدف مؤسساتها وشخصياتها الثقافية. وتعمل مديرية ثقافة ريف دمشق والمراكز التابعة لها على وضع الخطط الثقافية ومتابعة تنفيذها والإشراف على أنشطة المراكز ... المزيد
القضاء المصري يثبت قرار إبطال اتفاقية منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير
القاهرة-سانا ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية تمنح بموجبها السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر . وأصدرت المحكمة الإدارية “الدرجة الأولى في مجلس الدولة” في 21 حزيران ... المزيد
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تعديل الأنظمة المالية للجامعات والمعاهد أبرز المطالب في جامعة دمشق
دمشق-سانا طالب المشاركون في المؤتمر السنوي للشعبة الرابعة لفرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ... المزيد
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انقطاع المياه عن مدينة حلب جراء أعطال في شبكة الكهرباء المغذية لمحطات المعالجة شرق حلب
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الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
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المهندس خميس خلال لقائه وفد نقابة الفنانين: الحكومة حريصة على تطوير واقع الحركة الثقافية والفنية
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إحداث نقابة لخريجي الكليات التطبيقية والاهتمام بالشباب وتأمين متطلباتهم أبرز المطالب في جامعة دمشق
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ارتفاع أسعار النفط في آسيا مع تراجع سعر الدولار
سنغافورة-سانا ارتفعت أسعار النفط في آسيا اليوم مستفيدة من تراجع سعر الدولار الذي يشجع عادة ... المزيد
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الوكالة الدولية للطاقات المتجددة: الاستثمار غير كاف
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وزارة النفط الإيرانية:تصدير 11 مليون برميل من المكثفات إلى كوريا الجنوبية
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منتخب سورية العسكري لكرة القدم يستهل مشاركته ببطولة العالم في سلطنة عمان بلقاء نظيره الكندي غدا
مسقط-سانا يستهل منتخب سورية العسكري لكرة القدم مشاركته في بطولة العالم العسكرية المقامة في سلطنة ... المزيد
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فوز عرمان على عمال السويداء في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم
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رئيس اتحاد كرة اليد: الدوري هذا العام سيكون أكثر فائدة وفاعلية
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آلاء السباعي.. إنجازات كبيرة في الجودو محليا وطموح بنتائج إيجابية خارجيا
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ريل تيك.. مشروع شبابي لتصنيع أجهزة إلكترونية وكهربائية تسد حاجة السوق المحلية
دمشق- سانا مشروع ريادي جديد ينطلق به الشباب السوري والطلاب الجامعيون بهدف تلبية احتياجات السوق ... المزيد
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حقائب تدريبية جديدة للشباب ضمن خطة عمل مؤسسة تنامي ترين للعام الجديد
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مبادرة “أمنية”…عمل متواصل لتحقيق أمنيات الأطفال في دور الأيتام بدمشق واللاذقية
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“الاتجاهات الحديثة”…مبادرة نوعية لتطوير قدرات المهندسين الشباب والخريجين الجدد
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صدور مفاضلة الماجستير لنظام التعليم النظامي والموازي في جامعة حماة
حماة-سانا أصدرت جامعة حماة أسماء الطلاب المقبولين في مفاضلة الماجستير وفق نظام التعليم النظامي والموازي ... المزيد
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رئيس جامعة البعث يناقش مع عمداء الكليات ومديري مراكز الدراسات والبحث العلمي طرق تفعيل عمل المراكز البحثية في الجامعة
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تعديل الأنظمة المالية للجامعات والمعاهد أبرز المطالب في جامعة دمشق
-
إحداث نقابة لخريجي الكليات التطبيقية والاهتمام بالشباب وتأمين متطلباتهم أبرز المطالب في جامعة دمشق
-
“مودان” قرية وادعة في ريف حمص تحيط بها ثلاثة تلال أثرية وتاريخها يعود لأكثر من ألفي عام قبل الميلاد
حمص-سانا تعتبر قرية مودان إحدى قرى ريف القصير الجميلة الوادعة والهادئة حيث تقع جنوب غرب ... المزيد
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جمعية صناع السلام…توظيف الفن لغايات اجتماعية وإنسانية نبيلة
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حفل ترفيهي لأبناء الشهداء في مجمع الاستشعار عن بعد بالصبورة بمناسبة العام الجديد وبازار خيري مرافق-فيديو
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جمعية الصواري الأهلية تقيم حفلا فنيا لعدد من أبناء الشهداء بمناسبة العام الجديد
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جمعيات أهلية صحية تودع 2016.. آلاف الخدمات في رصيدها وخطط لمشاريع جديدة
السويداء-حماة-سانا واصلت الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي خدماتها رغم التحديات التي فرضتها الأزمة وأثبتت ... المزيد
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جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالحسكة تطلق مشروعها الصحي الخامس .. خدمات طبية وعمليات جراحية مجانية للمحتاجين
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الطبقي المحوري يعود للخدمة في مشفى درعا الوطني
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“مجمع العيادات الشاملة بالسويداء”.. 371 ألف خدمة طبية خلال 2016
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أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم ... المزيد
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إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
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نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
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مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
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تكنولوجيا روسية جديدة لمراقبة المناخ في القطب الشمالي
موسكو-سانا بدأ علماء روس بمدينة نوريلسك في سيبيريا بتجربة تكنولوجيا جديدة لمراقبة المناخ في القطب ... المزيد
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الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
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شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
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عودة مركبة الفضاء الصينية المأهولة شنتشو 11 إلى الأرض
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طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
بودابست-سانا شارك ثلاثة سوريين من طلاب الدراسات العليا بجامعة بازماني بيتر الكاثوليكية في هنغاريا في ... المزيد
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السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
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بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
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دائرة آثار جبلة تدرس إعادة تأهيل حمام السلطان ابراهيم
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إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل ... المزيد
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تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
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جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
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السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
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جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين ... المزيد
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إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
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نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
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المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
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تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: إعدام سلطات نظام آل خليفة 3 شبان بحرينيين يمثل تجاوزا لكل القوانين
دمشق-سانا استنكر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية حكم الاعدام التعسفي الذى نفذته سلطات نظام آل خليفة ... المزيد
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أعضاء نقابة الأطباء البيطريين: إحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية وتفعيل دور الطبيب البيطري بالرقابة الصحية- فيديو
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بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية… أسبوع ثقافي فلسطيني في ثقافي الميدان-فيديو
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فريق “عشاق سورية”.. تنشيط العمل الثقافي الأهلي في مواجهة الفكر الإرهابي
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منح ترخيص منشأة لصناعة الشواحن الكهربائية الالكترونية
درعا-سانا وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا خلال اجتماعه اليوم على منح ترخيص مؤقت لمنشأة ... المزيد
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ضبط مستودع يحوي 6 أطنان من مواد إغاثية غير مخصصة للبيع في درعا
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عرض وثائقي للإعلامي حسين مرتضى بعنوان “حلب أسوار النصر” في صالة المجمع الحكومي بمدينة درعا
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زيادة مخصصات المحروقات ومعالجة أوضاع الآبار المخالفة في بلدتي تبنة والقنية أهم مطالب أعضاء مجلس محافظة درعا
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رئيس جامعة البعث يناقش مع عمداء الكليات ومديري مراكز الدراسات والبحث العلمي طرق تفعيل عمل المراكز البحثية في الجامعة
حمص-سانا ناقش رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح مع عمداء الكليات ومديري مراكز الدراسات ... المزيد
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مشروع للتشجير في جامعة البعث بحمص بهدف إعادة الغطاء النباتي والخضرة الدائمة
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انتهاء أعمال الصيانة لعدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في حمص وإعداد الموازنة المائية لحوضي الساحل والعاصي
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نسائي حمص يناقش تفعيل دور المرأة ومشاركتها في مختلف الفعاليات
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صدور مفاضلة الماجستير لنظام التعليم النظامي والموازي في جامعة حماة
حماة-سانا أصدرت جامعة حماة أسماء الطلاب المقبولين في مفاضلة الماجستير وفق نظام التعليم النظامي والموازي ... المزيد
-
توزيع دفعة جديدة من السلل الغذائية على أسر شهداء الجيش والقوات المسلحة في مدينة حماة
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محافظ حماة يؤكد ضرورة تأهيل وتشجير الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء المخصصة للاصطياف
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نسائي حماة ينفذ حملة تشجير ومديرية الزراعة تطلق حملة تحصين حيوانية
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التنظيمات الإرهابية تستهدف حي الحمدانية السكني في حلب بـ 10 قذائف صاروخية
حلب-سانا استهدفت التنظيمات الإرهابية حي الحمدانية السكني في حلب بـ 10 قذائف صاروخية أسفرت عن ... المزيد
-
انقطاع المياه عن مدينة حلب جراء أعطال في شبكة الكهرباء المغذية لمحطات المعالجة شرق حلب
-
محافظ حلب: استمرار العمل على إزالة الأنقاض من الأحياء الشرقية لحلب ونسبة الإنجاز فيها نحو 60 بالمئة
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محافظ حلب يتفقد أعمال صيانة وتأهيل الأحياء الشرقية من المدينة
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استشهاد مواطنة وطفلة وإصابة 8 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وحي سليمان الحلبي بحلب
محافظات-سانا استشهدت طفلة نتيجة انفجار عبوة متفجرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة ... المزيد
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إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
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فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
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فرعا حماة وإدلب لفرع منظمة طلائع البعث.. إقامة الملتقى الثقافي الطفلي ومهرجان الحكاية
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الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
دمشق-سانا أعلن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية المهندس عمار محمد أنه تم اليوم شحن أربعة ... المزيد
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فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
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لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
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الطيران المروحي السوري ينقل كمية جديدة من الأدوية إلى مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي
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الموارد المائية في اللاذقية: ازدياد غزارة نبع السن لتسجل 16 مترا مكعبا بالثانية
اللاذقية-سانا بلغت غزارة نبع السن في محافظة اللاذقية نحو 16 مترا مكعبا بالثانية مقابل 3ر10 ... المزيد
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رئيس مجلس مدينة اللاذقية: ضرورة العمل الفوري لحل مشكلات النظافة وترحيل القمامة
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25 مليون متر مكعب زيادة في حجم تخزين السدود باللاذقية خلال أربعة أيام.. والإجمالي نحو 192 مليون متر مكعب
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محافظ اللاذقية يبحث مع وفد مفوضية شؤون اللاجئين سبل تطوير الواقع الإغاثي والإنساني ويطلع على مشروع مؤسسة الرضا للتأهيل والتطوير
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وزير العدل من طرطوس: أتمتة 8 ملايين وكالة عدلية من أصل 15 مليونا ضمن خطة الوزارة لتطوير العمل القضائي
طرطوس-سانا أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أنه تم أتمتة ثمانية ملايين وكالة عدلية من ... المزيد
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تكريم 56 متفوقا من أبناء الشهداء والجرحى والمخطوفين في طرطوس
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لجنة وزارية في طرطوس لمناقشة آلية تطوير الساحل ومعالجة التعديات على الأملاك البحرية
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أهالي حي البالوعة بطرطوس يطالبون بتعبيد الطرق وتحسين واقع الكهرباء
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تأمين مازوت التدفئة لتجمعات النازحين وتأهيل دائرة السجل المدني بالبطيحة أهم مطالب أعضاء مجلس محافظة القنيطرة
القنيطرة- سانا طالب أعضاء مجلس محافظة القنيطرة بتأمين مادة مازوت التدفئة لتجمعات الكسوة الشرقي وقطنا ... المزيد
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محافظ القنيطرة: توفير جميع مستلزمات إنجاح العملية الامتحانية وتهيئة الظروف المريحة للطلبة
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اللجان النقابية بالقنيطرة تطالب بتثبيت العمال المؤقتين والمياومين وإيجاد مشروعات استثمارية لدعم صندوق النقابات
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محافظ القنيطرة يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واقع العمل الإغاثي في المحافظة
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تمديد نقل المساعدات عبر الجسر الجوي إلى محافظة الحسكة حتى نهاية آذار القادم
الحسكة-سانا مدد برنامج الغذاء العالمي موعد نقل المساعدات الغذائية وغير الغذائية إلى محافظة الحسكة عبر ... المزيد
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البدء بتوزيع 27 ألف حصة غذائية في محافظة الحسكة
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تفعيل الدوائر الخدمية وتأمين مستلزمات عملها أبرز مطالب أهالي المنطقة الجنوبية بالحسكة
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نحو 40 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الكليات الجامعية بالحسكة
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تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
محافظات-سانا في سلسلة الجرائم والفظائع التي يرتكبها تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بحق ... المزيد
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مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
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مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
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“قوات سورية الديمقراطية” تعلن بدء استعادة ريف الرقة الشمالي من تنظيم “داعش” الإرهابي وتسيطر على مزرعة قرتاجا
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محافظ ريف دمشق: عمليات المصالحة مستمرة وجاهزون لإعادة الخدمات إلى بلدات وقرى الغوطة الشرقية-فيديو
ريف دمشق-سانا عقد في مبنى محافظة ريف دمشق اليوم اجتماع لمناقشة وعرض نتائج عمل لجان ... المزيد
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إرهابيون يغتالون أحمد الغضبان أحد منسقي المصالحة في وادي بردى
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محافظ ريف دمشق: ورشات الصيانة تدخل عين الفيجة وتدابير سريعة لإعادة المياه إلى دمشق بأقرب وقت ممكن-فيديو
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محافظ ريف دمشق: اتفاق مبدئي مع قادة المسلحين في وادي بردى لمغادرة المنطقة ودخول الورشات لإصلاح الأضرار في عين الفيجة
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مبادرة مجتمعية لتخديم ذوي الإعاقة بالسويداء
السويداء-سانا أنجزت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في السويداء ... المزيد
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سياحة السويداء: إعداد الخطة الترويجية لمنطقة ظهر الجبل
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محافظ السويداء: توفير الأجواء المريحة والهادئة للطلاب لتقديم الامتحانات
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حفل فني لشبيبة السويداء بمناسبة انتصار بواسل جيشنا في حلب