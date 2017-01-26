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آخر الأخبار

تأهيل مقسم تل براك وتنفيذ مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز ال 21مليون ليرة بالحسكة

2017-01-26

الحسكة-سانا بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة الحسكة اليوم أعمال إعادة تأهيل مقسم تل براك شمال شرق المدينة والذي خرج عن الخدمة منذ 4 سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية. وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال ... المزيد

وقفة احتجاجية لأهالي دمشق أمام مجلس الشعب للتنديد بقطع التنظيمات الإرهابية مياه الشرب عن المدينة

2017-01-26

دمشق-سانا أفاد مندوب سانا بأن أهالي دمشق أقاموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للتنديد بقطع التنظيمات الإرهابية مياه الشرب عن المدينة. يتبع.. المزيد

الكرملين يدعو ترامب إلى دراسة كل العواقب المحتملة الناجمة عن إقامة “مناطق آمنة” فى سورية

2017-01-26

موسكو-نيويورك-سانا دعا الكرملين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى دراسة كل العواقب المحتملة الناجمة عن إقامة “مناطق آمنة” فى سورية لافتا إلى أن واشنطن لم تنسق مع موسكو أي خطط لهذا القرار . ونقلت وكالات روسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ... المزيد

الحرارة إلى انخفاض وأمطار فوق مناطق متفرقة وثلوج على المرتفعات الجمعة والسبت

2017-01-26

دمشق-سانا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمقدمة امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما ... المزيد

خبراء الألغام الروس يفككون أكثر من 400 عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في الأحياء الشرقية بحلب قبل إخراجهم منها

2017-01-26

اللاذقية-سانا فكك خبراء إزالة الألغام الروس نحو 400 عبوة ناسفة كان الإرهابيون زرعوها في الأحياء الشرقية لمدينة حلب قبل إخراجهم منها وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له اليوم أن “خبراء الألغام الروس ... المزيد

عباس خلال لقائها وفدا إيرانيا: السوريون لن ينسوا دعم إيران لهم وسيبقى في وجدانهم وضميرهم- فيديو

2017-01-25

دمشق-سانا أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها اليوم وفدا إيرانيا برئاسة المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أهمية تطوير العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين الصديقين وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين والقضايا ... المزيد

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