محافظات-سانا وسعت وحدات الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها على محور البيارات في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حمص الشرقي. وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية خاطفة استعادت من ... المزيد
آخر الأخبار
مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الثالثة ..عباس:تحسين الوضع المعيشي للمواطن يعد أحد أهم عوامل الصمود ..خميس: الحكومة مستمرة بتادية واجبها بآلية استثنائية
دمشق-سانا عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء. وفي مستهل الجلسة اكدت الدكتورة عباس أن الانتصارات التي حققها ... المزيد
مراسل سانا في اللاذقية: احتراق عربة مدرعة تعود لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة على أوتستراد جبلة يوم أمس إثر خلل فني دون وقوع إصابات
اللاذقية-سانا أفاد مراسل سانا في محافظة اللاذقية بأن عربة مدرعة من نوع “بي تي ار” عائدة لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة احترقت يوم أمس على أوتستراد جبلة إثر خلل فني. وذكر المراسل أن احتراق العربة لم يؤد إلى وقوع إصابات. تابعوا ... المزيد
عباس لوفد برلماني بلجيكي: سورية ماضية في محاربة الإرهاب وعلى البرلمانيين الأوروبيين التأثير على سياسات حكوماتهم
دمشق-سانا أكدت رئيس مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها اليوم وفدا برلمانيا بلجيكيا برئاسة فيليب دوفينتر أن سورية ماضية في محاربة الإرهاب وتقدر مواقف الدول التي تقف إلى جانبها وتدرك خطر الإرهاب على العالم. وبينت عباس أهمية التعاون بين ... المزيد
اللجنة الوزارية في حلب تتابع جولاتها واجتماعاتها لبحث مشاريع البناء وإعادة الإعمار
حلب-سانا بحثت اللجنة الوزارية التي تزور محافظة حلب مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ومديري المديريات الخدمية والمركزية في المجلس اليوم سبل النهوض بالواقع الخدمي للمدينة وتتبع سير مشاريع البناء وإعادة الإعمار. وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ... المزيد
دوفينتر في مؤتمر صحفي: دول كثيرة مارست سياسات خاطئة تجاه سورية وعلى أوروبا أن تعي خطر الإرهابيين- فيديو
دمشق-سانا أعلن فيليب دوفينتر رئيس الوفد البرلماني البلجيكي الذي يزور سورية أن أعضاء الوفد سيعملون على الضغط في البرلمان البلجيكي والمنظمات الدولية التي يعملون فيها لرفع الحصار الاقتصادي عن سورية مبينا أن الوفد شاهد خلال زياراته المشافي ومراكز الإقامة المؤقتة ... المزيد
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حسون للوفد البرلماني البلجيكي: سورية ماضية في طريقها نحو الانتصار والقضاء على الإرهاب
دمشق-سانا قال سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون خلال لقائه اليوم الوفد ... المزيد
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الغربي يعفي مدير التجارة الداخلية في درعا
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الأرصاد الجوية: الحرارة إلى ارتفاع وتحذير من حدوث الصقيع وتشكل الضباب
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يازجي: وزارة الصحة مستعدة لتقديم دعمها لاستمرار الخدمات العلاجية لأهالي حلب
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بدء أعمال المنتدى الإعلامي الثاني في حلب تحت عنوان المراسل الحربي شريك بالانتصار
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اختتام فعاليات معرض سيريا مود في بيروت.. تقي الدين: المعرض أصبح النافذة الأساسية لصناعة النسيج في سورية
بيروت-سانا اختتم في العاصمة اللبنانية المعرض التخصصي للألبسة ومستلزماتها سيريامود الذي أقامته رابطة المصدرين السوريين ... المزيد
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محافظ طرطوس: تسليم 500 وحدة سكنية من السكن الشبابي خلال العام الحالي
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تسويق أكثر من 167 طنا من الحمضيات من اللاذقية إلى حلب والسويداء وحماة
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نتائج متميزة لفرسان سورية في بطولة العين الدولية للقفز على الحواجز
أبو ظبي-سانا شهدت بطولة العين الدولية لفروسية القفز على الحواجز التي اختتمت أمس في مدينة ... المزيد
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مانشستر يونايتد يهزم ليستر في الدوري الانكليزي لكرة القدم
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النواعير يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز لكرة القدم
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فريق شباب الطليعة بكرة السلة يستعد لإياب المجموعة الوسطى المؤهلة للدوري
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بعد مشاركات تطوعية متنوعة…الفنان الشاب اسلام الخن ينقل مشاهداته الإنسانية عبر أعمال فنية متميزة
دمشق-سانا موهبته الفطرية وتجربته التطوعية هما ما ساعد الشاب اسلام الخن على التجلي المبدع في ... المزيد
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مشروع “لاقونا ع الطريق” الشبابي يقيم أمسية فنية الخميس القادم
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المتطوعة الشابة هنادي زينب …بصمة مؤثرة في حقل الخدمة الاجتماعية والتربوية
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نحو 600 طالب في الدراسات العليا يتعرفون على كيفية تحضير البحث العلمي ضمن دورة تدريبية في جامعة تشرين
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جامعة دمشق: قبول طلبات الانتساب إلى ماجستير التأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة بكلية التربية لغاية الـ 14 من الشهر الجاري
دمشق-سانا أعلنت جامعة دمشق عن قبول طلبات الانتساب إلى ماجستير التأهيل والتخصص في “تقويم الكلام ... المزيد
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تنفيذ امتحانات المواد غير المماثلة لطلاب كلية الاقتصاد بدير الزور في الحسكة ودمشق
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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي بين جامعة دمشق والبعثة الدولية للصليب الأحمر في سورية- فيديو
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حفل تأبين للدكتور طارق الخير في جامعة دمشق
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“كفر اللحف” من أقدم القرى العامرة في جبل العرب وآثارها تروي حضارتها
السويداء-سانا تروي قرية “كفر اللحف” الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة السويداء بنحو 15 كم ... المزيد
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“الجمعية السورية للمعلوماتية” في حمص تنشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت بين طلاب المدارس
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مركز إرادة في “جمعية بشائر النور”…تمكين أطفال التوحد والداون مهنيا واجتماعيا
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شباب متطوعون يقيمون نشاطات ثقافية وتعليمية لأطفال قرية قسمين باللاذقية
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تخفض ساعات الانتظار للنصف.. وضع 8 أجهزة غسيل كلى جديدة بالخدمة في مشفى حماة الوطني
حماة-سانا وضعت الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني 8 أجهزة غسيل كلى جديدة في الخدمة بعد ... المزيد
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على مدى ثلاثين عاما.. “جمعية رعاية أطفال الشلل الدماغي” ترافق مئات الأطفال في رحلتهم نحو حياة أفضل
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الواقع الدوائي في الحسكة يستقر تدريجيا بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة ووسط مطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات ومستودعات التوزيع
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في يومه العالمي.. الصحة تواصل توفير العلاج المجاني لمرضى السرطان وسلوكيات تضمن الوقاية من ثلث حالاته
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أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم ... المزيد
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إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
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نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
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مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
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علماء روس يقترحون إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء
موسكو-سانا اقترح علماء روس إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء لأن تكلفة إنتاج الطاقة ... المزيد
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تكنولوجيا روسية جديدة لمراقبة المناخ في القطب الشمالي
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الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
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شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
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سياحة حلب: تأهيل أكثر من 130 منشأة سياحية وتقييم الأضرار الواقعة على المواقع السياحية في المدينة
حلب-سانا تعمل مديرية السياحة في حلب من خلال ورشاتها ولجانها الهندسية المتخصصة على تقصي وإحصاء ... المزيد
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طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
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السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
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بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
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إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل ... المزيد
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تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
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جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
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السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
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جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين ... المزيد
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إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
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نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
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المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
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جامعة دمشق: قبول طلبات الانتساب إلى ماجستير التأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة بكلية التربية لغاية الـ 14 من الشهر الجاري
دمشق-سانا أعلنت جامعة دمشق عن قبول طلبات الانتساب إلى ماجستير التأهيل والتخصص في “تقويم الكلام ... المزيد
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حملة بيئية لترشيد المياه وزيادة المساحات الخضراء ورفع المستوى البيئي لدى السكان في حيي الزهور وتجمع النازحين بدمشق-فيديو
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حزب الاتحاد الاشتراكي العربي يؤكد ضرورة تفعيل العمل والجهود للارتقاء إلى مستوى المهمات الوطنية والتحديات
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وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوقه في الداخل المحتل-فيديو
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الغربي يعفي مدير التجارة الداخلية في درعا
دمشق-سانا أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قرارا اليوم أعفى بموجبه ... المزيد
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مناقشة الواقع العمالي وسبل تحسين الإنتاج في محافظتي الحسكة ودرعا
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محافظ درعا: تأمين احتياجات الأسر المهجرة من وادي اليرموك جراء الإرهاب
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رفع سقف الحوافز الإنتاجية وتأمين مستلزمات العمل والضمان الصحي أهم المطالب العمالية في درعا وحمص وطرطوس
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جماليات النحو التي تميز لغة الضاد عنوان محاضرة في ثقافي حمص
حمص-سانا سلط الدكتور عصام الكوسى أستاذ مادة النحو والصرف في كلية الآداب بجامعة البعث في ... المزيد
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زراعة حمص: محصولا القمح والشعير بحالة جيدة ولم يتأثرا بموجة الصقيع
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إغلاق محطتي وقود للاتجار بمادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها بريف حمص
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مشروع مدى الثقافي يطلق مجلته الإلكترونية
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جملة من المطالب الخدمية على طاولة المؤتمرات العمالية في اللاذقية وطرطوس وحماة
محافظات-سانا تواصل النقابات العمالية في المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية متضمنة جملة من المقترحات والمطالب التي ... المزيد
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الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بحماة تنظم فعالية تحت عنوان “بداية جديدة” لدعم خريجي دوراتها المهنية
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تأمين الأسمدة وتحسين واقع شبكة الطرق أبرز مطالب أهالي منطقة الغاب بحماة
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الأمن الجنائي يلقي القبض على اثنين من مروجي المخدرات ويصادر 2 كغ من مادة الحشيش في مدينة حماة
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بدء أعمال المنتدى الإعلامي الثاني في حلب تحت عنوان المراسل الحربي شريك بالانتصار
حلب-سانا بدأت اليوم على مسرح نقابة الفنانين في حلب فعاليات المنتدى الإعلامي الثاني الذي يقيمه ... المزيد
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اللجنة الوزارية في حلب تتابع جولاتها واجتماعاتها لبحث مشاريع البناء وإعادة الإعمار
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وفد وزاري يتابع برامج إعادة الإعمار وعمليات بناء ما دمره الإرهاب في حلب
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رفع تعويض الاختصاص وتثبيت العمال المؤقتين وتوحيد أجور عمال العتالة مطالب عمالية في اللاذقية وحلب
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مطالب ومقترحات لتطوير واقع عدد من القطاعات العمالية وتلبية احتياجات العاملين فيها
المحافظات-سانا دعا عمال الصناعات المعدنية في حماة إلى تطوير معمل القضبان الحديدية لرفع طاقته الإنتاجية ... المزيد
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استشهاد مواطنة وطفلة وإصابة 8 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وحي سليمان الحلبي بحلب
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إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
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فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
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محافظ دير الزور لـ سانا: المحافظة مستمرة في تقديم كل الخدمات لأهالي المدينة لتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم
دير الزور-سانا أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة أن “أبطال الجيش العربي السوري والقوات ... المزيد
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الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
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فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
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لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
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جملة من المطالب الخدمية على طاولة المؤتمرات العمالية في اللاذقية وطرطوس وحماة
محافظات-سانا تواصل النقابات العمالية في المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية متضمنة جملة من المقترحات والمطالب التي ... المزيد
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السالم: الأضرار التي أصابت البيوت البلاستيكية باللاذقية اقتصرت على غير المدفأة من قبل أصحابها فقط
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“حرب الشائعات” محاضرة بدار الأسد للثقافة باللاذقية
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استخدام القوة خارج الشرعية الدولية في محاضرة بثقافي جبلة
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محافظ طرطوس: تسليم 500 وحدة سكنية من السكن الشبابي خلال العام الحالي
طرطوس-سانا أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن العمل يتم بوتيرة عالية فيما يخص واقع ... المزيد
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جملة من المطالب الخدمية على طاولة المؤتمرات العمالية في اللاذقية وطرطوس وحماة
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مناقشة واقع المشاريع الاستثمارية والقطاعات الخدمية في طرطوس
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يازجي: وزارة الصحة وضعت رؤية لزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية وتنمية مهاراتها وتطويرها
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محافظ القنيطرة: تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لعودة أهالي تجمع الذيابية بدءاً من يوم الغد
القنيطرة-سانا أكد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر إنجاز جميع الترتيبات وتأهيل البنى التحتية وتوفير ... المزيد
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جمعية سوا التعاونية الإنتاجية تكرم 80 أسرة شهيد من محافظة القنيطرة في ثقافي الميدان-فيديو
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الاطلاع على الواقع التربوي بالقنيطرة: تأكيد على تقديم الدعم للمدارس وتزويدها بالوسائل التعليمية
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مطالب ومقترحات لتطوير واقع عدد من القطاعات العمالية وتلبية احتياجات العاملين فيها
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اتلاف 635 كيلوغراما من لحوم الفروج المهرب غير الصالحة للاستهلاك البشري بالحسكة
الحسكة-سانا أتلفت الضابطة الجمركية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة الحسكة اليوم كمية 635 ... المزيد
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رفد مديرية مالية الحسكة بعاملين إضافيين للتخفيف من ضغط العمل
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مناقشة الواقع العمالي وسبل تحسين الإنتاج في محافظتي الحسكة ودرعا
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وصول 15 طنا من الأدوية إلى محافظة الحسكة
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في إطار استهدافه للبنى التحتية.. طيران “التحالف الأمريكي” يدمر جسر اليمامة في ريف الرقة الغربي
الرقة-سانا في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه في الحرب على تنظيم داعش الارهابي ... المزيد
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تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
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مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
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مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
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إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية الذي أغلقته التنظيمات الإرهابية المسلحة
ريف دمشق-سانا تم بعد ظهر اليوم إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى ... المزيد
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تحت اسم “غابة الشهيد”.. زراعة 1000 غرسة في أحد التشكيلات المقاتلة بريف دمشق
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محافظ ريف دمشق: خطة لدعم وتفعيل المصالحة في بيت سابر وبيت تيما والقرى المحيطة بهما ورصد مبالغ مالية لإعادة تفعيل الخدمات فيها- فيديو
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محافظ ريف دمشق:خطة لإنشاء شركة للنقل الداخلي خاصة بالمحافظة.. زيادة كميات المازوت للمناطق الأكثر برودة- فيديو
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محافظ السويداء يطلع على الواقع الصحي والخدمي بمدينة صلخد
السويداء-سانا ذكر محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي أنه ستتم متابعة موضوع نقص الأطباء الاختصاصيين في ... المزيد
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الفانوس.. عرض مسرحي لفرع الجمعية السورية لذوي الإعاقة الجسدية بالسويداء
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تكريم الفعاليات الأهلية الداعمة لصندوق برنامج “مشروعي” في بلدة قنوات بالسويداء
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منع التعديات على الثروة الحراجية والحفاظ على البيئة أبرز مطالب اعضاء جمعية أصدقاء البيئة بالسويداء-فيديو