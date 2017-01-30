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آخر الأخبار

المهندس خميس خلال اجتماع عمل بوزارة المالية: تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي يحظى بأولوية عمل الحكومة.. خطوات تنفيذية لحل مشكلة الكهرباء وتأمين الوقود

2017-01-29

دمشق -سانا قرر اجتماع عمل خاص في وزارة المالية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم إعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات وجهات القطاع المالي ووضع إستراتيجية لتطوير آلية عملها لتتناسب مع خطة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة. كما تقرر ... المزيد

القيادة العامة للجيش: عمليات الجيش العربي السوري ساهمت بتهيئة الظروف لإنجاز مصالحات في عدد من قرى وبلدات وادي بردى بريف دمشق-فيديو

2017-01-29

دمشق- سانا أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري ساهمت في تهيئة الظروف لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من القرى والبلدات بمنطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي. وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت ... المزيد

وزير الموارد المائية: بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى خزانات مدينة دمشق تمهيدا لضخها بشكل تدريجي إلى منازل الأهالي- فيديو

2017-01-29

دمشق-ريف دمشق-سانا أعلن المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى خزانات مدينة دمشق تمهيدا لضخها إلى منازل الأهالي. ولفت الحسن في حديث للتلفزيون العربي السوري إلى أن ورشات الصيانة بدأت عملية ضخ المياه إلى خزانات ... المزيد

يجري 2200 تحليل بالساعة الواحدة.. مخبر جديد للتحاليل الطبية في مشفى الأسد الجامعي بدمشق-فيديو

2017-01-29

دمشق-سانا افتتح في مشفى الأسد الجامعي بدمشق اليوم مخبر جديد لإجراء التحاليل الطبية الكيميائية والهرمونية والأدوية والواسمات الورمية والفيروسية والجرثومية بمعدل 2200 تحليل بالساعة الواحدة. وفي تصريح للإعلاميين عقب افتتاح المخبر أكد الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي أن عمل ... المزيد

الموارد المائية باللاذقية: خطة للاستفادة القصوى من منشآت الري والتوسع بالربط الهيدروليكي بين السدود

2017-01-29

اللاذقية-سانا أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية أن المديرية تتابع إجراء التحريات لإمكانية إقامة سدات لحصاد مياه الأمطار بالمحافظة واستكمال تنفيذ السدات السطحية بهدف الاستفادة من تخزين أكبر كمية ممكنة من المياه لأغراض الشرب وإرواء جميع الأراضي القابلة للري بالمحافظة. ... المزيد

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطلق سراح الأسيرة بشيرة محمود بعد نحو سنتين من اعتقالها

2017-01-29

القنيطرة-سانا أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سراح الأسيرة بشيرة محمود من قرية مجدل شمس في الجولان المحتل بعد قضائها 22 شهرا في سجون الاحتلال. وقالت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال في بيان بمناسبة إطلاق سراح الأسيرة ... المزيد

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