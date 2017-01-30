دمشق- سانا أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري ساهمت في تهيئة الظروف لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من القرى والبلدات بمنطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي. وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت ... المزيد