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آخر الأخبار

بتكليف من الرئيس الأسد.. السفير علي عبد الكريم يشارك في مراسم جنازة المطران كبوجي

2017-01-09

بيروت-سانا بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد شارك سفير سورية في لبنان علي عبدالكريم في مراسم جنازة مطران القدس فى المنفى والنائب البطريركي العام للقدس هيلاريون كبوجي والتي أقيمت برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ... المزيد

مركز التنسيق الروسي: المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

2017-01-09

اللاذقية – سانا أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم أن المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة في عدة محافظات سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال المركز في بيان له: “أنه تم رصد 14 خرقا لاتفاق وقف ... المزيد

الجيش العربي السوري يدمر آليات لتنظيمي داعش وجبهة النصرة ويوقع قتلى بين صفوفهم بأرياف حلب و حمص وحماة

2017-01-09

محافظات-سانا دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة 8 سيارات بعضها مزود برشاشات ثقيلة لإرهابيي تنظيم “داعش” في قريتي رسم الحرمل الإمام والحرملة في دير حافر بريف حلب الشرقي. وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة ... المزيد

اجتماع موسع للجان المصالحات المحلية في الغوطة الشرقية… محافظ ريف دمشق: الحكومة تعمل على تفعيل المصالحات وتوسيع نطاقها

2017-01-09

ريف دمشق-سانا عقد في مبنى محافظة ريف دمشق اليوم اجتماع لمناقشة الآراء والأفكار لتفعيل المصالحات وإنجاحها في الغوطة الشرقية وذلك بحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم وممثلي لجان المصالحات المحلية في الغوطة ورئيس مركز التنسيق الروسي للمصالحات العماد اغور ... المزيد

البابا فرنسيس يدعو إلى تضافر الجهود في مواجهة التطرف

2017-01-09

الفاتيكان-سانا أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الاعتداءات الإرهابية التي تجري في العالم مجددا دعوته لتضافر الجهود في مواجهة التطرف. وندد البابا فرنسيس خلال كلمة له أمام السفراء المعتمدين في الفاتيكان بـ”الجنون القاتل” للإرهاب المتطرف داعيا جميع السلطات الدينية في ... المزيد

إعادة فتح الموانئ في اللاذقية وطرطوس مع انحسار العاصفة المطرية

2017-01-09

طرطوس-سانا أعيد اليوم فتح ميناءي طرطوس واللاذقية التجاريين ومصب النفط ومرافئ النزهة بعد زوال الفعالية الجوية المتشكلة أمس جراء العاصفة المطرية. وأكد مدير عام الموانئ البحرية العميد ميثم اليوسف في تصريح لمراسل سانا أنه تم فتح أبواب الملاحة بعد أن ... المزيد

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