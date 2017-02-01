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آخر الأخبار

تسوية أوضاع 60 مسلحاً من أبناء قرى وبلدات منطقة وادي بردى بريف دمشق بعد تسليم أسلحتهم

2017-02-01

ريف دمشق-سانا تمت اليوم تسوية أوضاع عشرات المسلحين من قرى وبلدات منطقة وادي بردى بريف دمشق بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلائها من السلاح والمسلحين. وأفاد مراسل سانا بأن 60 ... المزيد

لافروف: أهمية الوسائل السياسية في التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية والأزمات الأخرى

2017-02-01

موسكو-أبو ظبي-سانا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية الوسائل السياسية والدبلوماسية في التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية والأزمات الأخرى وعلى أساس الحوار الشامل. وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن “لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ... المزيد

وزارة التجارة الداخلية وجامعة دمشق توقعان اتفاقية لأتمتة عمل الوزارة والجهات التابعة لها- فيديو

2017-02-01

دمشق-سانا وقعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجامعة دمشق اليوم اتفاقية تهدف لتطوير التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال نشر المعلوماتية وأتمتة عمل مديريات وشركات ومؤسسات الوزارة وذلك في مبنى رئاسة الجامعة. وتضمنت الاتفاقية استثمار الإمكانيات البشرية واللوجستية والفنية الموجودة ... المزيد

30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا- فيديو

2017-02-01

درعا-سانا قدمت محافظة اللاذقية اليوم 30 طنا من الحمضيات المتنوعة كهدية لمحافظة درعا ليتم توزيعها مجانا على المواطنين في مدن درعا وازرع والصنمين. وذكر نائب رئيس المكتب التنفيذي بدرعا المهندس عواد سويدان أن الكميات الواردة من اللاذقية سيتم توزيعها بواقع ... المزيد

بكلفة نحو 130 مليون ليرة … البدء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لـ 9 من آبار المكرمة بالسويداء

2017-02-01

السويداء-سانا بدأت مديرية الموارد المائية بالسويداء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لتسع من آبار المكرمة بكلفة نحو 130 مليون ليرة وذلك تمهيدا لوضعها بالخدمة خلال الفترة القادمة. وفي تصريح لمراسل سانا اليوم بين مدير الموارد المائية بالمحافظة المهندس أدهم أبو لطيف ... المزيد

وصول 62 عائلة إلى مدينة درعا هربا من إرهاب “داعش” في وادي اليرموك والجهات المعنية تقدم لهم المساعدات الضرورية

2017-02-01

درعا-سانا وصلت إلى مدينة درعا خلال الأيام القليلة الماضية 62 عائلة فرت من منطقة وادي اليرموك بالريف الغربي هربا من إجرام المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” التكفيري. وذكرت مراسلة سانا في درعا أن الجهات المعنية قامت بتأمين أماكن إقامة لـ ... المزيد

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