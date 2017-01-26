الحسكة-سانا بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة الحسكة اليوم أعمال إعادة تأهيل مقسم تل براك شمال شرق المدينة والذي خرج عن الخدمة منذ 4 سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية. وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال ... المزيد
آخر الأخبار
وقفة احتجاجية لأهالي دمشق أمام مجلس الشعب للتنديد بقطع التنظيمات الإرهابية مياه الشرب عن المدينة
دمشق-سانا أفاد مندوب سانا بأن أهالي دمشق أقاموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للتنديد بقطع التنظيمات الإرهابية مياه الشرب عن المدينة. يتبع.. المزيد
الكرملين يدعو ترامب إلى دراسة كل العواقب المحتملة الناجمة عن إقامة “مناطق آمنة” فى سورية
موسكو-نيويورك-سانا دعا الكرملين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى دراسة كل العواقب المحتملة الناجمة عن إقامة “مناطق آمنة” فى سورية لافتا إلى أن واشنطن لم تنسق مع موسكو أي خطط لهذا القرار . ونقلت وكالات روسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ... المزيد
الحرارة إلى انخفاض وأمطار فوق مناطق متفرقة وثلوج على المرتفعات الجمعة والسبت
دمشق-سانا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمقدمة امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما ... المزيد
خبراء الألغام الروس يفككون أكثر من 400 عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في الأحياء الشرقية بحلب قبل إخراجهم منها
اللاذقية-سانا فكك خبراء إزالة الألغام الروس نحو 400 عبوة ناسفة كان الإرهابيون زرعوها في الأحياء الشرقية لمدينة حلب قبل إخراجهم منها وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له اليوم أن “خبراء الألغام الروس ... المزيد
عباس خلال لقائها وفدا إيرانيا: السوريون لن ينسوا دعم إيران لهم وسيبقى في وجدانهم وضميرهم- فيديو
دمشق-سانا أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها اليوم وفدا إيرانيا برئاسة المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أهمية تطوير العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين الصديقين وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين والقضايا ... المزيد
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الحرارة إلى انخفاض وأمطار فوق مناطق متفرقة وثلوج على المرتفعات الجمعة والسبت
دمشق-سانا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد ... المزيد
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وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بمنطقة البرامكة
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عباس خلال لقائها وفدا إيرانيا: السوريون لن ينسوا دعم إيران لهم وسيبقى في وجدانهم وضميرهم- فيديو
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التنمية الإدارية تطلق برنامج تعزيز قدرات المرأة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان- فيديو
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الدور الروسي في القضية الفلسطينية في محاضرة لمؤسسة القدس الدولية -سورية… شعبان: يصب في صالح قضايا المنطقة- فيديو
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الزراعة والصناعة تضعان آلية مشتركة لإعادة إحياء تربية دودة الحرير
دمشق-سانا أنهت اللجنة المشتركة من وزارتي الزراعة والصناعة الخطط والآلية اللازمة لإعادة إحياء تربية دودة ... المزيد
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التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنجز الهيكلية الإدارية والتنظيمية للمؤسسة السورية للتجارة
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المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية تتجاوز 29 ألف هكتار في محافظة الحسكة
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المنتخب المصري يهزم نظيره الغاني ويتصدر مجموعته في كأس الأمم الأفريقية
ليبريفيل-سانا فاز المنتخب المصري على نظيره الغاني 1-صفر اليوم ليتصدر المجموعة الرابعة في ختام الدور ... المزيد
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تأهل فريق النيرب إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم داخل الصالات
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نحو 200 لاعب في بطولة الجمهورية للمصارعة لفئة الناشئين- فيديو
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منتخب سورية العسكري لكرة القدم يبلغ نصف نهائي بطولة العالم بفوزه على نظيره الألماني 2-1- فيديو
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“برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جامعة البعث”…خطوة متقدمة ترفد تطلعات الطلبة وتلبي احتياجات التنمية المجتمعية
حمص-سانا تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور مهم في تطوير الاقتصاد الوطني اذ أنها تعمل على ... المزيد
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يعود ريعها للأيتام…مبادرة”عطائي” تقيم ورشة عمل حول فن إدارة المناسبات
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ضمن مشروع دعم سينما الشباب…انطلاق عمليات تصوير فيلم “هواجس” في مدينة دمشق
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توزيع ملابس شتوية على الأسر المتضررة والمحتاجة في جب الجراح بحمص
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مجلس التعليم العالي: إحداث ماجستير للتأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة وقسم لتعليم اللغة الفارسية
حمص-سانا وافق مجلس التعليم العالي على إحداث ماجستير للتأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة في ... المزيد
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تنفيذ اختبار المقدرة اللغوية لحملة شهادة الدكتوراه في الحسكة
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أكثر من 180 ألف طالب وطالبة يواصلون تقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة دمشق-فيديو
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الموسى: الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات الخاصة ومواكبة أحدث العلوم والمعارف
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“الزراعة دون تربة”…مشاريع صغيرة لها روادها في محافظة اللاذقية
اللاذقية-سانا بدأت ظاهرة الزراعة بالماء بدلا من التربة تجد طريقها الى بعض بيوت مدينة اللاذقية ... المزيد
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“معرض الكتاب المستعمل” في مكتبة الأطفال العمومية…تشجيع على القراءة والتبرع بالكتاب
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“الاعتراف بالخطأ”…عرض مسرحي للعرائس يتناول القيم الأخلاقية ويحث الأطفال على تحمل المسؤولية
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قرية “كناكر” بالسويداء…زوارها يستمتعون بأصالة الماضي وطبيعتها الخلابة
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أيام دمشق المخبرية تبدأ في فندق الشيراتون.. يازجي: تطوير أداء مخابر القطاعين العام والخاص عبر تطبيق برامج تضمن جودتها
دمشق-سانا تحت عنوان “أيام دمشق المخبرية” بدأت اليوم فعاليات مؤتمر علمي تنظمه هيئة مخابر التحاليل ... المزيد
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“برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة”… مهام جديدة لمرحلة ما قبل الحمل و4 أجهزة ماموغرام للمراكز الصحية
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“جمعية الإحسان الخيرية بالقامشلي” تبدأ عامها الجديد بافتتاح مركزيين صحيين
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مدير صحة السويداء: استكمال صيانة مدرسة التمريض وستة مراكز صحية وتأهيل الكادر التمريضي على قائمة مهام عام 2017
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أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم ... المزيد
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إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
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نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
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مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
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علماء روس يقترحون إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء
موسكو-سانا اقترح علماء روس إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء لأن تكلفة إنتاج الطاقة ... المزيد
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تكنولوجيا روسية جديدة لمراقبة المناخ في القطب الشمالي
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الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
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شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
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سياحة حلب: تأهيل أكثر من 130 منشأة سياحية وتقييم الأضرار الواقعة على المواقع السياحية في المدينة
حلب-سانا تعمل مديرية السياحة في حلب من خلال ورشاتها ولجانها الهندسية المتخصصة على تقصي وإحصاء ... المزيد
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طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
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السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
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بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
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إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل ... المزيد
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تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
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جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
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السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
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جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين ... المزيد
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إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
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نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
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المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
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ضبط خمسة كيلوغرامات من الحبوب المخدرة في مكتب للشحن بدمشق
دمشق- سانا ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية خمسة كيلوغرامات من الحبوب المخدرة في أحد ... المزيد
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مجلس محافظة دمشق في ختام جلساته.. توفير أدوية التهاب الأطفال والأنسولين
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النقل والشحن الداخلي بندوة غرفة تجارة دمشق غدا
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بحث سبل التعاون بين محافظة دمشق واتحاد الصحفيين
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مناقشة القضايا العمالية في عدد من القطاعات وسبل دوران عجلة الإنتاج في حماة ودرعا واللاذقية
محافظات-سانا طالب أعضاء نقابة عمال الغزل والنسيج بضرورة تثبيت العمال المؤقتين المعينين بعقود موسمية والتوجيه ... المزيد
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تأهيل شركة صناعة الإطارات وتأمين خط كهرباء لمعمل أحذية مصياف أبرز مطالب عمال النفط والمواد الكيمياوية في حماة
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محافظ درعا يبحث مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية التعاون في مجال الخدمات الصحية-فيديو
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66 ألف هكتار مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بدرعا-فيديو
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تاريخ الكتابة.. محاضرة في المركز الثقافي العربي بحمص
حمص-سانا بين الدكتور والمؤرخ عبد الرحمن البيطار في محاضرته التي جاءت بعنوان “تاريخ الكتابة” أن ... المزيد
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بحث المشاريع التنظيمية والمخططات العمرانية والمعمارية لمدينة حمص
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مطالب حول ضرورة دعم جامعة البعث والقطاعين الزراعي والصحي في حمص
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حمص.. أعضاء نقابة عمال المواد الغذائية يطالبون بزيادة قيمة سقف صندوق المساعدة والحوافز الانتاجية
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مطالبات بإنشاء مكتب لمتابعة شؤون أسر الشهداء وبناء مشفى وطني بمحردة
حماة-سانا طالبت الفعاليات الأهلية والاجتماعية في منطقة محردة بحماة بإنشاء مكتب لمتابعة شؤون أسر الشهداء ... المزيد
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مناقشة القضايا العمالية في عدد من القطاعات وسبل دوران عجلة الإنتاج في حماة ودرعا واللاذقية
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محافظ حماة: تكثيف الرقابة الصحية وتحسين واقع النظافة في الأسواق الشعبية بحماة
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إقامة مهرجان للأغنية الوطنية وأنشطة مسرحية ولا سيما للاطفال أهم مطالب الفنانين بحماة
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زيادة عدد باصات النقل الداخلي وإعادة إعمار الشركات المتضررة أبرز المطالب في حلب
حلب-سانا طالب أعضاء مؤتمر شعبة العمال الثالثة لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال مؤتمرهم السنوي اليوم ... المزيد
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انطلاق أول رحلة قطار في حلب من محطة جبرين إلى محطة بغداد في المدينة بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات ونصف
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رئيس مجلس مدينة حلب يبحث مع وفد المجلس النرويجي للاجئين سبل التعاون المشترك لإعادة تأهيل الأحياء المطهرة من الإرهاب
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مجلس مدينة حلب: الارتقاء بالأداء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الواقع الخدمي
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استشهاد مواطنة وطفلة وإصابة 8 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وحي سليمان الحلبي بحلب
محافظات-سانا استشهدت طفلة نتيجة انفجار عبوة متفجرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة ... المزيد
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إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
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فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
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فرعا حماة وإدلب لفرع منظمة طلائع البعث.. إقامة الملتقى الثقافي الطفلي ومهرجان الحكاية
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محافظ دير الزور لـ سانا: المحافظة مستمرة في تقديم كل الخدمات لأهالي المدينة لتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم
دير الزور-سانا أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة أن “أبطال الجيش العربي السوري والقوات ... المزيد
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الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
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فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
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لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
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توزيع مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية في القطيلبية بريف اللاذقية
اللاذقية-سانا في إطار تعزيز مقومات صمود السوريين في مواجهة تداعيات الحرب الإرهابية التي تشن على ... المزيد
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مجلس محافظة اللاذقية يناقش قضايا تربوية وصحية وسياحية
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مناقشة القضايا العمالية في عدد من القطاعات وسبل دوران عجلة الإنتاج في حماة ودرعا واللاذقية
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السالم: وضع رؤى شاملة للمشاريع التي ستنفذها منظمة اليونيسيف في اللاذقية
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تحسين الواقع الخدمي وتفعيل الرقابة التموينية أهم المطالب بطرطوس
طرطوس-سانا طالب أعضاء شعبة المدينة الثانية لحزب البعث العربي الاشتراكي في طرطوس خلال مؤتمرهم السنوي ... المزيد
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مجلس محافظة طرطوس يقر مشروع تطبيق البطاقة الذكية بشقيها الاجتماعية والخاصة بالسيارات
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مناقشة القضايا الخدمية وسبل تجاوز معوقات العمل في عدد من المحافظات
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محافظ طرطوس يبحث مع رؤساء الوحدات الإدارية آلية تفعيل الإيرادات
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زراعة القنيطرة تسلم 11 ألف غرسة حراجية لمديرية زراعة ريف دمشق
القنيطرة – سانا سلمت مديرية زراعة القنيطرة اليوم نحو 11 ألف غرسه حراجية متنوعة لصالح ... المزيد
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زيادة مخصصات المحروقات وتحسين الخدمات أهم مطالب أعضاء مؤتمري شعبتي الحزب في القنيطرة وجامعة البعث بحمص
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مناقشة واقع القطاع الزراعي والخدمي بالقنيطرة.. الهلال يؤكد خصوصية القنيطرة وموقعها في قلب كل سوري
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محافظ القنيطرة يزور عددا من النقاط العسكرية في محيط قرية حضر بالريف الشمالي
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احتفالية ثقافية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الحسكة
الحسكة-سانا بمناسبة اليوم العالمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أقامت مديرية الثقافة في الحسكة اليوم احتفالية ... المزيد
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توزيع أكثر من 6 آلاف حصة لباس شتوي على الأطفال بالقامشلي
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المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية تتجاوز 29 ألف هكتار في محافظة الحسكة
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توزيع 400 حصة غذائية على العائلات المحتاجة في القامشلي
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في إطار استهدافه للبنى التحتية.. طيران “التحالف الأمريكي” يدمر جسر اليمامة في ريف الرقة الغربي
الرقة-سانا في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه في الحرب على تنظيم داعش الارهابي ... المزيد
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تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
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مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
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مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
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الوزير حيدر ومحافظا ريف دمشق والقنيطرة يتفقدون البنى التحتية والخدمات التي تم تأهيلها فى الذيابية والسبينة تمهيدا لعودة الأهالي- فيديو
ريف دمشق – سانا تفقد وزير الدولة لشوون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر ومحافظا ريف ... المزيد
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مهرجان اللجنة الشعبية الفلسطينية لمناهضة العدوان على سورية
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شهيدنا كرامتنا.. مهرجان لفريق عشاق سورية لتكريم ذوي شهداء وأدباء
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في إطار الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ريف دمشق الغربي… إخراج مئة مسلح مع عائلاتهم من بيت جن ومغر المير إلى إدلب
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كهرباء السويداء تعلن عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 28 عاملا
السويداء-سانا أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء عن اجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع /28/ عاملا ... المزيد
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محروقات السويداء: توزيع مادة الغاز على المواطنين بموجب أرومات دفتر قسائم الغاز المعتمد
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عمال نقابة الكهرباء في السويداء يطالبون بإطلاق مشروع استخدام السخانات الشمسية
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إطلاق العمل بالنافذة الواحدة في مديرية المصالح العقارية بالسويداء